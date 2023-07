Argentina le pagó al FMI y las reservas caen US$ 2.851 millones

La directora de comunicaciones del organismo internacional no dio precisiones del mecanismo de aceptación de los yuanes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina realizó el pago correspondiente a un vencimiento por US$ 2.700 millones, aunque aclaró que continúan las negociaciones producto de que aún no se alcanzó un acuerdo por la reformulación del programa en curso.



Por su parte, el Ministerio de Economía informó que la próxima semana un equipo, encabezado por el viceministro, Gabriel Rubinstein, y el jefe de Asesores, Leonardo Madcur, viajará a Estados Unidos para intentar cerrar el nuevo convenio cuya discusión ya se extiende por más de tres meses.

Este viaje presupone la inminencia del acuerdo dado que desde el Palacio de Hacienda se advertía que sólo se enviaría una misión para el último tramo de las conversaciones.

“Las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el Fondo”, señaló el FMI en un comunicado ratificando el pago.



El parte emitido por la vocera Julie Kozack indicó que “el personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo”.

“Las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica”, graficó el organismo.

A su vez explicó que “las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables”.



De acuerdo a la información del Gobierno argentino, la cancelación del vencimiento se realizó en Derechos Especiales de Giro o DEG , la moneda de pago que tiene el organismo internacional, y yuanes, pero sin dar detalles de cómo se efectivizó la operación. Se estima que fueron US$ 1.900 en DEGs remanentes de desembolsos anteriores y unos US$ 800 millones en la moneda china.

El FMI también eligió eludir referirse a cómo se instrumentó la cancelación.

Los DEGs resultan la misma moneda con la que el organismo realiza sus desembolsos, con lo cual el repago por esta vía es natural.



Diferente es el caso de los yuanes ya que se estaría modificando la forma de cancelación habitual.

Desde el Palacio de Hacienda sugirieron que cuando el FMI tenga depositado los yuanes será el encargado de encontrar qué país lo cambia por DEGs, siendo China una de esas posibilidades ya que es un miembro activo y de peso en el FMI.

Sin embargo esta operatoria quedó en la nebulosa ya que el FMI también eligió la comunicación mediante un simple parte sin evacuar las dudas.

En tanto, el informe del Banco Central mostró una caída de las reservas de US$ 2.850 millones a US$ 27.933 millones, consistentes con la cancelación efectuada .



De esta forma, queda expuesto que el giro al FMI impactó en las reservas -tal como anticipó este medio- lo cual contradice el discurso oficial que sostenía que no lo afectaría.

Tanto los DEGs como los yuanes están computados como reservas y su salida quedó explicitada en la fecha.

Sobre lo que posiblemente no hubo variación es sobre las reservas líquidas en dólares, que ya son negativas.



El economista, Salvador Vitelli, estimó que a la fecha ese monto en rojo asciende a US$ 5.000 millones.

Con Rubinstein y Madcur en Washington empieza a cobrar fuerza la posibilidad que entre miércoles y jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, también viaje a Washington para la firma final del acuerdo.

En este caso la duda pasa por la situación de los próximos vencimientos por US$ 640 millones del viernes 7 de julio y de US$ 680 millones del viernes 14 de julio ya que tras la rúbrica del convenio la aprobación definitiva del Directorio del FMI puede demorarse varias semanas.

Economía en caída por la sequía y otros factores

El Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC) informó ayer que la actividad económica de abril cayó 4,2% en forma interanual y en consecuencia el primer cuatrimestre cerró con una leve disminución de 0,1% frente al mismo periodo del año pasado.

Si bien por el momento los números impiden certificar una recesión, la tendencia muestra que con el correr de los meses esta situación se corroborará. Las proyecciones de analistas y entes oficiales locales e internacionales estiman una caída del PBI para 2023 que puede llegar al 4%.

El informe refleja el duro impacto de la sequía ya que el sector agrícola ganadero experimentó un retroceso de 36,8%.