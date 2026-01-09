SUSCRIBITE Diario papel
La inflación volvió a acelerarse en CABA con un 2,7% en diciembre: rubro por rubro, los aumentos

El índice de precios porteño mostró una aceleración en el último mes de 2025. Transporte, alimentos y vivienda lideraron las subas, según datos oficiales del Instituto de Estadística de la Ciudad.

Redacción

Por Redacción

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una suba mensual. Imagen ilustrativa (Matías Subat)

El índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) marcó 2,7% en diciembre, con subas fuertes en transporte, alimentos y vivienda. El dato oficial del Instituto de Estadística porteño cerró el año con una inflación acumulada de 31,8%.

Inflación en CABA: diciembre cerró con suba

Según informó el Instituto de Estadística porteño, el incremento mensual fue de 0,3 puntos frente al 2,4% del mes anterior. Con ese registro, el 2025 terminó con una inflación acumulada de 31,8% en el distrito.

El dato se conoció en la antesala de la publicación del índice nacional. La evolución de los precios en CABA suele anticipar la tendencia que luego muestra el Indec a nivel país.

Transporte, alimentos y vivienda estuvieron entre los rubros que más incidieron en la suba de precios de diciembre. Foto: Matías Subat.

Aunque la variación mensual se mantuvo acotada, la serie refleja una trayectoria ascendente en los últimos meses.

Transporte, alimentos y vivienda empujaron el índice de precios en CABA

El rubro transporte fue el de mayor incidencia en diciembre, con una suba de 5,5%. El impacto se explicó por las actualizaciones en combustibles, lubricantes y el boleto de colectivo urbano, además de aumentos en automóviles y pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas registró un incremento promedio de 2,4%, impulsado por carnes y derivados, con una suba de 7,4%. También aumentaron pan y cereales y frutas, mientras que verduras, tubérculos y legumbres mostraron una baja.

Los gastos vinculados a la vivienda subieron 2,1% por ajustes en alquileres y expensas. En salud, el alza fue de 2,5%, traccionada por medicamentos y cuotas de prepagas.

Otros rubros también mostraron aumentos, como educación, con 2,6% por actualizaciones en colegios privados, y servicios financieros, con una suba de 4,5%. Restaurantes y hoteles avanzaron 4,3%, mientras que indumentaria y equipamiento del hogar se ubicaron por debajo del promedio.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.


