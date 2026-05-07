Programa Hogar de Anses: cómo inscribirte y cuáles son los requisitos en mayo 2026
La ayuda económica está destinada a personas que viven en zonas sin gas natural.
Desde su implementación, el Programa Hogar de la Anses se consolidó como una herramienta fundamental para garantizar el acceso al gas envasado a millones de familias argentinas que no cuentan con conexión a la red de gas natural.
El programa se suma a otras ayudas sociales que ofrece el organismo, como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones y el Plan Alimentar, todos ellos con el objetivo común de brindar apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Cabe recordar que actualmente el Gobierno lanzó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una plataforma que centraliza todos los beneficios y que reemplaza al histórico Programa Hogar de la ANSES. Para seguir cobrando la garrafa, debes reinscribirte online que puede hacerse desde la plataforma digital y aplicación móvil donde podés consultar fechas de cobro, expedientes y realizar trámites a distancia.
Cómo inscribirte en el programa Hogar
El trámite para inscribirte se realiza únicamente a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios. Estos son los pasos a seguir:
- Ingresar con tu usuario de Mi Argentina. Si no tenés, tenés que crearte una cuenta. Es gratuita. Necesitás DNI y un correo electrónico.
- Completar los datos personales y del grupo familiar. Vas a tener que cargar la información de todas las personas que viven en tu casa, no solo la tuya.
- Informar ingresos y situación patrimonial. El sistema te va a preguntar cuánto gana cada conviviente, si tienen auto, si tienen casa propia, etc. Respondé con la verdad. Después cruzan datos.
- Declarar el domicilio. Es clave que pongas la dirección donde efectivamente vivís y donde usás las garrafas.
El sistema valida automáticamente si el hogar tiene acceso a gas de red usando información de los prestadores de servicio. Si no lo tiene, habilita la opción para solicitar el subsidio de garrafas.
Programa Hogar de Anses: cuáles son los requisitos que tenes que cumplir
Los requisitos que tenes que cumplir para el programa Hogar Anses, son:
- Familias sin conexión a la red de gas natural: Si tenés gas de red en tu casa, no podés pedir el subsidio para garrafa, aunque estés anotado en el viejo programa.
- Ingresos del hogar por debajo de tres Canastas Básicas Totales (CBT). El gobierno va a cruzar datos con AFIP y ANSES para verificar ingresos.
- Cuenta activa en Mi Argentina: sin usuario de Mi Argentina, no podés hacer el trámite.
También pueden aplicar casos particulares, como personas con discapacidad, hogares registrados en barrios populares o veteranos de la guerra de Malvinas.
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