Programa Hogar de Anses: cómo inscribirte y cuáles son los requisitos en mayo 2026

Desde su implementación, el Programa Hogar de la Anses se consolidó como una herramienta fundamental para garantizar el acceso al gas envasado a millones de familias argentinas que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

El programa se suma a otras ayudas sociales que ofrece el organismo, como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones y el Plan Alimentar, todos ellos con el objetivo común de brindar apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cabe recordar que actualmente el Gobierno lanzó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una plataforma que centraliza todos los beneficios y que reemplaza al histórico Programa Hogar de la ANSES. Para seguir cobrando la garrafa, debes reinscribirte online que puede hacerse desde la plataforma digital y aplicación móvil donde podés consultar fechas de cobro, expedientes y realizar trámites a distancia.

Cómo inscribirte en el programa Hogar

El trámite para inscribirte se realiza únicamente a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar con tu usuario de Mi Argentina . Si no tenés, tenés que crearte una cuenta. Es gratuita. Necesitás DNI y un correo electrónico.

. Si no tenés, tenés que crearte una cuenta. Es gratuita. Necesitás DNI y un correo electrónico. Completar los datos personales y del grupo familiar. Vas a tener que cargar la información de todas las personas que viven en tu casa, no solo la tuya.

Vas a tener que cargar la información de todas las personas que viven en tu casa, no solo la tuya. Informar ingresos y situación patrimonial . El sistema te va a preguntar cuánto gana cada conviviente, si tienen auto, si tienen casa propia, etc. Respondé con la verdad. Después cruzan datos.

. El sistema te va a preguntar cuánto gana cada conviviente, si tienen auto, si tienen casa propia, etc. Respondé con la verdad. Después cruzan datos. Declarar el domicilio. Es clave que pongas la dirección donde efectivamente vivís y donde usás las garrafas.

El sistema valida automáticamente si el hogar tiene acceso a gas de red usando información de los prestadores de servicio. Si no lo tiene, habilita la opción para solicitar el subsidio de garrafas.

Programa Hogar de Anses: cuáles son los requisitos que tenes que cumplir

Los requisitos que tenes que cumplir para el programa Hogar Anses, son:

Familias sin conexión a la red de gas natural : Si tenés gas de red en tu casa, no podés pedir el subsidio para garrafa, aunque estés anotado en el viejo programa.

: Si tenés gas de red en tu casa, no podés pedir el subsidio para garrafa, aunque estés anotado en el viejo programa. Ingresos del hogar por debajo de tres Canastas Básicas Totales (CBT) . El gobierno va a cruzar datos con AFIP y ANSES para verificar ingresos.

. El gobierno va a cruzar datos con AFIP y ANSES para verificar ingresos. Cuenta activa en Mi Argentina: sin usuario de Mi Argentina, no podés hacer el trámite.

También pueden aplicar casos particulares, como personas con discapacidad, hogares registrados en barrios populares o veteranos de la guerra de Malvinas.