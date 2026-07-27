Monotributo: Las claves para afrontar la recategorización de agosto

Por Ignacio Soteras (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

Con el vencimiento del miércoles 5 de agosto, los pequeños contribuyentes ingresan en una etapa determinante: la recategorización semestral del Monotributo.

En un escenario marcado por la fiscalización inteligente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cumplir con este paso utilizando datos fidedignos, resulta decisivo para mantener la permanencia en el régimen y prevenir sanciones o exclusiones de oficio.

El mapa del negocio

Cada contribuyente debe contrastar su facturación y variables operativas durante el período julio 2025 – junio 2026 contra los parámetros vigentes.

Para el análisis de los comprobantes emitidos, el Fisco aplica el método de devengado, por lo que la fecha de emisión del comprobante no necesariamente es la que expresa la ocurrencia del hecho imponible, sino que este se observa en el periodo facturado “desde/hasta”.

La recategorización es una herramienta de orden fiscal y transparencia que permite operar con tranquilidad jurídica en un entorno donde los controles digitales son cada vez más precisos y el mercado exige profesionalismo.

Una revisión correcta asegura continuar en el Régimen Simplificado, que modera la carga administrativa frente a las exigencias del Régimen General de IVA y Ganancias.

Más allá de la facturación

Un error común es evaluar la situación tributaria analizando solo los montos facturados. Si bien los Ingresos Brutos representan el principal parámetro de análisis, la normativa fija límites “físicos” y operativos que deben cumplirse simultáneamente. En el análisis profesional, debe ponerse el foco, además, en los siguientes ejes críticos según la tabla vigente.



•Energía eléctrica utilizada: Indicador directo para comercios, talleres y prestadores de servicios. Los topes van desde los 3.330 kWh anuales para la Categoría A hasta los 20.000 kWh en las escalas superiores. Exceder estos niveles exige subir de categoría, sin importar si el consumo se debió a mayor volumen productivo o a un uso ineficiente de la energía.



•Alquileres: Representa el costo anual del inmueble comercial. La escala parte de $2.792.886,15 anuales para la Categoría A y alcanza un techo global de $8.378.658,45.

Dato $12.009.410,45 Es el tope de facturación anual vigente para la Categoría A. Para la Categoría K (la más alta), el tope anual es de $126.610.838,75.



•Superficie: El rango va desde 30 m² en la escala inicial hasta los 200 m². Inconsistencias en esta declaración pueden generar alertas automáticas en las bases de datos.



•Tope por precio unitario: Quienes comercializan bienes muebles deben prestar especial atención al límite por unidad de producto, ubicado en $716.840,77.



Para esta recategorización, los topes anuales de facturación se ubican entre $12.009.410,45 (Categoría A) y $126.610.838,75 (Categoría K). Superar la escala máxima obliga al paso a Responsable Inscripto, modificando la estructura de costos y la dinámica contable y administrativa.

Inconsistencias a la vista

Omitir la recategorización o registrar datos inconsistentes conlleva un costo elevado. El ente recaudador realiza cruces de información en tiempo real en cuentas bancarias, billeteras digitales y consumos con tarjetas de débito y crédito.

Si las acreditaciones o los gastos operativos superan los ingresos declarados en la categoría actual, ARCA puede aplicar una Recategorización de Oficio.

El ente recaudador realiza cruces de información en tiempo real en cuentas bancarias, billeteras digitales y consumos con tarjetas. Las inconsistencias con la categoría declarada puede implicar una recategorización de oficio.

Este mecanismo implica el cobro retroactivo de los saldos no ingresados más multas e intereses, impactando negativamente en la calificación de riesgo del contribuyente.

El escenario patagónico

En Neuquén y la región, el proceso nacional se articula directamente con los tributos locales. En la jurisdicción provincial, el Monotributo se enlaza con el régimen de Ingresos Brutos unificados, permitiendo saldar ambas obligaciones en una única cuota.

Por esta razón, todo ajuste en el tramo nacional modifica automáticamente el escalón provincial, requiriendo atención para mantener previsibilidad financiera. Vale destacar que Neuquén mantuvo los valores de las escalas desde inicio de año.

Diagnóstico oportuno

La recategorización constituye una herramienta de orden fiscal y transparencia. Mantener la coherencia entre el nivel de actividad real y los parámetros declarados es la forma más efectiva de operar con tranquilidad jurídica en un entorno donde los controles digitales son cada vez más precisos y el mercado exige profesionalismo.