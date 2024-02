La número dos del FMI agradeció a Argentina y advirtió por la dolarización: «No es una panacea»

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se despidió este domingo de Argentina y agradeció la hospitalidad recibida. Esta semana se reunió con el presidente Javier Milei y otras autoridades económicas, así como con representantes gremiales, académicos y de la industria.

«Agradezco la cálida hospitalidad que recibí durante mi primera visita a este hermoso país, Argentina«, expresó Gopinath, segunda figura en importancia en el organismo multilateral de crédito en su perfil en la red social X. En su saludo, agregó: «¡La próxima vez espero ver algo de fútbol en la tierra de los campeones! Gracias».

La representante de Estados Unidos en el FMI, nacida en Calcuta, India, ilustró el saludo con una foto en la que tiene a sus espaldas una reproducción en blanco y negro de Diego Armando Maradona con la copa del mundo, en 1986.

I am grateful for the warm hospitality I received during my first visit to this beautiful country, Argentina. Next time I hope to see some football in the land of champions! Gracias. pic.twitter.com/oFWb9hHL2t