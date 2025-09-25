El Indec dará a conocer el dato de pobreza del primer semestre del 2026: se espera que se acerque al 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el nivel de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2025. Se espera que refleje una merma considerable que la acerque al 30%.

Se anticipa un nivel de pobreza en torno al 30%

La cifra esperable tiene sustento en otras mediciones que arrojaron un valor similar en las últimas semanas. El nowcast de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del organismo estadístico estima una tasa de pobreza de 31,1% para el semestre marzo-agosto del actual calendario.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), por su parte, reflejó que en el primer trimestre del año el 31,5% de la población argentina se ubicó por debajo de la línea de pobreza y el 6,9% por debajo de la línea de indigencia.

El mencionado porcentaje evidencia que casi 15 millones de argentinos son pobres, de los cuales 3,3 millones también son indigentes. La casa de estudios precisó que de acuerdo a su medición, salieron de la pobreza 3.054.435 personas durante la gestión de Javier Milei, lejos de las 12 millones que calcula el gobierno.

El último dato sobre pobreza del Indec

El último dato del INDEC corresponde a los últimos seis meses de 2024, cuando la pobreza se ubicó en el 38,1% y afectó a casi 18 millones de personas, de las cuales el 8,2% son indigentes. Aquel registro representó una significativa merma respecto al 52,9% marcado en el primer semestre del año pasado.

El organismo realiza la medición relevando 31 aglomerados urbanos, en los que se estudia la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) y a la canasta básica alimentaria (CBA) mediante sus ingresos.

La CBT, que delimita el umbral de la pobreza, acumula hasta junio un alza de 10,1%, por lo que una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitaba en ese momento $1.128.398 para no ser pobre. La CBA, en tanto, arrojaba que el mismo grupo familiar necesitaba de $506.008 en junio para no caer en la indigencia.

Noticias Argentinas