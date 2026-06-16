El riesgo país profundizó su baja este martes 16 y ya se acerca a los 420 puntos

Tendencia en Nueva York: Las pizarras de Wall Street reflejan el comportamiento mixto de los ADRs argentinos a las 10:28 am, con el sector bancario al alza y caídas en las firmas energéticas por el desplome global del crudo. (Foto: Archivo).

Actualizado a las 10:40 de este martes.

El escenario financiero para la Argentina consolida una tendencia fuertemente positiva en Wall Street. Tras abrir la jornada replicando la inercia alcista previa, el riesgo país profundizó su caída y tocó los 422 puntos básicos (-0,70%), a las 10:30 de este martes, quebrando el piso técnico de la apertura de la mañana y acercándose a paso firme a la barrera de las 420 unidades, un nivel que no se registraba desde abril de 2018.

El indicador que elabora el banco JPMorgan aceleró su compresión en Nueva York apuntalado por un doble motor: el marcado optimismo global tras el anuncio del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán, y el arrastre de la mejora en la nota de la deuda soberana dictada recientemente por las agencias Standard & Poor’s (S&P) y Fitch.

Este sendero de compresión de tasas alimenta las expectativas del mercado financiero respecto de una eventual reapertura formal del crédito internacional, un paso clave que el equipo económico sigue de cerca con vistas a la refinanciación de los compromisos previstos para los próximos meses.

El «efecto Trump» tras el acuerdo con Irán y el impacto directo en los bonos soberanos

La rueda neoyorquina asimiló con fuertes ganancias el histórico anuncio del presidente norteamericano, Donald Trump, quien confirmó a través de su red social Truth Social un entendimiento con Irán para encaminar el fin de las hostilidades y reabrir de forma paulatina el estratégico estrecho de Ormuz. El acuerdo provisional se rubricará de manera formal este viernes en Suiza, abriendo un período de negociaciones de 60 días.

La noticia desató una ráfaga alcista liderada por el índice tecnológico Nasdaq 100, que se disparó un 2,2%, seguido por avances del 1,3% en el S&P 500. Ese clima de menor aversión al riesgo global provocó un marcado descenso de cuatro puntos básicos en las rentabilidades de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos debido a la fuerte suba en sus precios, una dinámica internacional que actúa como viento de cola directo para los mercados emergentes.

En ese contexto, las emisiones dolarizadas de Bonares y Globales argentinos operaron con incrementos promedio cercanos al 1%, permitiendo que el riesgo país rompa con fuerza los registros de la semana pasada, cuando el indicador venía de perforar la barrera de las 500 unidades.

ADRs en Nueva York: Grupo Galicia lidera las subas y el desplome del petróleo frena a YPF

A diferencia de la marcha uniforme de los títulos públicos, el panel de acciones argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York muestra un comportamiento mixto y selectivo a media mañana. De acuerdo con las pizarras en tiempo real operadas en Wall Street, los activos locales procesan el fuerte reacomodamiento de los precios globales de las materias primas.

El sector financiero expone marcadas brechas de cotización: Grupo Financiero Galicia (GGAL) lidera las subas con un avance del +1,6% (cotizando a 56,05 dólares), acompañado por Telecom Argentina (TEO) con un +0,9%. Sin embargo, la cautela se impone en otras entidades como Banco Macro (BMA), que retrocede un 0,9%, y el Banco Supervielle (SUPV), que cede un 1,7%.

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja este martes 16 de junio de 2026. (Foto: archivo)

La caída más nítida se observa en el bloque energético, golpeado directamente por la baja cercana al 5% en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent cayó a la zona de los 82,84 dólares para los contratos de agosto luego de que la tregua en Medio Oriente disipara los temores de desabastecimiento en el golfo Pérsico. Como respuesta automática, Vista Energy (VIST) retrocede un 1,7% (a 67,42 dólares) e YPF (YPF) acompaña la tendencia bajista con una caída del 0,8% (cotizando a 52,19 dólares). En tanto, firmas de peso en la región como Pampa Energía (PAM) y Transportadora Gas del Sur (TGS) se mantienen sin variaciones respecto de sus precios de apertura.

Si bien la baja nominal del crudo quita algo de presión sobre las pizarras de exportación, el reacomodamiento de los precios globales opera como un alivio inflacionario para la macroeconomía local, mientras la cuenca neuquina de Vaca Muerta sigue sosteniendo sus márgenes de rentabilidad y proyecta un superávit de la balanza energética por encima de los 10.000 millones de dólares para el cierre del año.

La caída del crudo Brent y el nuevo escenario de inversión para Vaca Muerta

Más allá del impacto geopolítico inmediato, el mercado financiero internacional comenzó a procesar los efectos regulatorios de las mejores calificaciones crediticias de la Argentina de las últimas semanas, que elevaron la nota soberana del rango de las «CCC». Al respecto, el economista jefe de la firma Puente, Eric Ritondale, explicó a NA que «muchos fondos de inversión operan bajo restricciones normativas estrictas que les impiden mantener activos de países calificados dentro de esa franja».

De acuerdo con el especialista, estas carteras institucionales suelen exigir que al menos dos de las tres principales agencias internacionales ubiquen al soberano en la categoría ‘B’ para autorizar nuevas asignaciones de capital. «Con la mejora de S&P, este límite regulatorio se destraba, abriendo la puerta a flujos pasivos y activos de fondos que antes tenían vedado el riesgo argentino», detalló Ritondale, anticipando un repricing más permanente de los activos locales.

Este sendero favorable podría verse amplificado en las próximas semanas por la maduración de nuevos catalizadores, tales como la formalización de líneas de financiamiento garantizadas por organismos internacionales, la realización de un nuevo pago de bonos soberanos en julio y el mantenimiento de las compras de reservas en niveles elevados por parte del Banco Central.

Con información de NA y de Rava Bursátil.