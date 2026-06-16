Red de contención: el Banco Mundial debate una garantía clave de US$2.000 millones para el plan de Luis Caputo

El ministerio de Economía que conduce Luis Caputo enfrenta este martes una prueba fundamental en el tablero financiero internacional. El directorio del Banco Mundial debate la aprobación de una garantía por US$2.000 millones para la Argentina, una herramienta de financiamiento estratégica diseñada para blindar el programa macroeconómico y estructurar los vencimientos de la deuda.

Si bien el Palacio de Hacienda logró descomprimir la urgencia inmediata para los pagos de US$4.200 millones que vencen en julio —gracias a la liquidez obtenida por las recientes colocaciones de los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028—, el aval del organismo multilateral es considerado «vital» para armar el colchón de reservas de cara a los exigentes compromisos del año 2027.

De confirmarse el respaldo, el Gobierno encadenaría otro hito en una racha de indicadores favorables, marcada por la desaceleración de la inflación de abril al 2,1% y la fuerte compresión del riesgo país, que este martes llegó a tocar un mínimo intradía de 422 puntos básicos, su nivel más bajo en los últimos ocho años.

Préstamos más baratos: cómo funciona el aval y qué tasas negocia el Gobierno

El diseño técnico de esta herramienta financiera no implica la suma de «nueva deuda» neta, sino un mecanismo de reestructuración. Según explicó el propio Luis Caputo, el Banco Mundial actúa como un garante o avalista de la Argentina ante los mercados internacionales de crédito.

Con este paraguas internacional, la Argentina quedará habilitada para negociar líneas de crédito directas con bancos comerciales y compañías aseguradoras de todo el mundo a tasas estimadas de entre el 5,5% y 6,5% anual, con plazos de amortización a seis años. Se trata de un costo financiero sustancialmente menor al que convalidaría el mercado abierto para un emisor soberano con la calificación actual del país.

Al respecto, el ministro puntualizó que el valor agregado del Banco Mundial en esta operación consiste en aportar el puente institucional con los grandes fondos globales, inyectando el cupo de US$2.000 millones que servirá de respaldo ante eventuales incumplimientos, licuando el riesgo para los inversores privados.

El calendario de las garantías: los giros que preparan el BID y la CAF

La estrategia de la Casa Rosada para tejer una red de contención financiera internacional continuará durante las próximas semanas con una secuencia ya programada en los directorios de otras entidades multilaterales:

Miércoles 17 de junio (Mañana): El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tratará un esquema de garantía complementario para el país por un monto de US$550 millones .





El tratará un esquema de garantía complementario para el país por un monto de . Lunes 22 de julio: El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debatirá su propio módulo de asistencia, el cual aportará un respaldo adicional de entre US$250 y US$500 millones.

Con este cronograma, el equipo económico busca edificar un piso de previsibilidad cambiaria y fiscal sin la necesidad de convalidar las tasas restrictivas de los mercados globales.

No obstante, en las mesas de la City porteña y Wall Street analizan que la reciente mejora en la calificación de la deuda argentina dictada por Standard & Poor’s —que elevó la nota soberana de CCC+ a B-— abrió una «ventana de oportunidad» única. Con un riesgo país consolidado debajo de la línea de las 500 unidades, diversos analistas sugieren que el Tesoro debería realizar una emisión de prueba en el mercado internacional para testear el regreso formal de la Argentina al crédito voluntario.