Las acciones argentinas trepan hasta 12% en Wall Street en medio de apuestas por las elecciones

A tres días de las elecciones de medio término, los mercados argentinos reaccionaron con fuertes subas impulsadas por la expectativa electoral. Las acciones locales y los papeles argentinos en Wall Street trepan con fuerza, mientras los bonos en dólares registran un rebote moderado, en una jornada marcada por la cautela cambiaria y el seguimiento del escenario político.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 5% en pesos y alcanza los 2.120.000 puntos, su valor más alto desde el 18 de agosto. En tanto, entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street, se destacan alzas de hasta 12%, encabezadas por Central Puerto y Banco Supervielle, según datos de Rava Bursátil actualizados a las 15 horas, informó Infobae.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares rebotan un 1% en promedio, con un riesgo país en torno a los 1.100 puntos básicos, de acuerdo con el indicador de JP Morgan.

Cautela cambiaria y asistencia externa

El repunte bursátil ocurre en un contexto en el que los temores cambiarios no se disipan del todo. El dólar operó con leves bajas, en medio de una persistente búsqueda de cobertura en moneda dura por parte de los inversores institucionales. Esta dinámica obligó recientemente a la intervención conjunta del Banco Central, el Tesoro argentino y el Tesoro de Estados Unidos, tras la firma de un «swap» de monedas por 20.000 millones de dólares.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá igual después de las elecciones, apoyado en «fundamentos sólidos y un nivel de tipo de cambio razonable».

El contexto político y la mirada de los analistas

El presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023 con minoría en ambas cámaras del Congreso, encara estos comicios clave en busca de sumar respaldo legislativo para sostener su programa económico ultraliberal, respaldado por Estados Unidos.

«El resultado electoral definirá una nueva tendencia para acciones y bonos argentinos», remarcan en el mercado.

«Evidentemente transitamos una crisis de confianza, al Gobierno no le basta con demostrar que controla el superávit fiscal y la inflación, la economía se estanca y se deben conseguir aprobaciones importantes en el Congreso, de ahí el relieve que tienen las elecciones del domingo que viene», señaló a Reuters el economista Marcelo Rojas.

Desde el sector financiero, Gustavo Ber, del Estudio Ber, explicó que «Wall Street vuelve a inclinarse por un tono más cauto, esta vez a partir de algunos balances que no dejaron lecturas amigables, frente a lo cual los activos domésticos arrancan ensayando un repunte ya en las últimas dos jornadas en medio de una sostenida demanda privada».

Ber agregó que “los bonos exhiben mejoras en promedio del 1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, aunque en medio de mayores vaivenes intradiarios que se vienen haciendo habituales, dado que los inversores continúan esperando señales que permitan despejar la incertidumbre política y aprovechar la histórica asistencia financiera de EEUU”.

El diagnóstico de los bancos internacionales

De acuerdo con Milo Farro, analista de Rava Bursátil, «JP Morgan, uno de los bancos internacionales más relevantes, presentó un informe sobre la renta variable argentina. El análisis sugiere que el mercado ya ‘descontó’ un escenario electoral negativo. En este sentido, los analistas observan que las valoraciones del índice argentino son inferiores a su promedio y se encuentran en siete veces sus ganancias anuales».

Por su parte, desde Max Capital señalaron: «Creemos que las bandas podrán mantenerse después de las elecciones solo bajo un resultado electoral neutro o favorable, es decir, si la elección resulta pareja o favorable al oficialismo. En caso de que La Libertad Avanza pierda frente al peronismo por un amplio margen, poniendo en duda la continuidad del gobierno más allá de 2027, las autoridades probablemente deberán revisar el régimen cambiario, pese al compromiso oficial de extender las bandas hasta 2026″.