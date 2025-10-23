Habrá reunión entre Luis Caputo y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en medio de una cumbre en Buenos Aires

El ministro Luis Caputo y una reunión trascendental antes de las elecciones. Foto: Archivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este viernes con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, según confirmaron fuentes oficiales. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Hacienda y se dará en el contexto de una negociación en busca de un acuerdo con un grupo de bancos internacionales por un préstamo que le permita a la Argentina cumplir con sus obligaciones de deuda.

Scott Bessent y una negociación anticipada con Argentina

El gobierno argentino pretende despejar las dudas de los inversores acerca de los pagos de US$ 4.000 millones que debe realizar a bonistas privados en enero y US$ 4.500 en junio.

Esta negociación ya fue anticipada por el secretario de Tesoro, Scott Bessent, quien sostiene el apoyo al gobierno de Javier Milei mediante la venta de dólares en el mercado de cambios.

En medio de la tensión financiera preelectoral, en la jornada de ayer el Tesoro americano entregó US$ 500 millones. Al momento, los bancos solo actuaron como agentes de intermediación de esas operaciones, pero no hay indicios de que hayan ofrecido sus propios dólares para frenar la corrida.

Las negociaciones buscan cerrar algún tipo de operación que junto al swap ya anunciado por Bessent asegure los pagos y despeje completamente el riesgo de default.

Pese a todos estos movimientos, los inversores le siguen rehuyendo a los activos argentinos y los bonos continúan en baja. La raíz de la incertidumbre es la continuidad del programa económico que determinará el precio del dólar y por ende la evolución de la inflación y de la actividad económica.

De allí que aunque se garanticen los pagos de esos títulos, hasta tanto no se conozca el rumbo no se restablecerá la confianza.

El gobierno apuesta, y así lo hace saber en cada encuentro con funcionarios e inversores locales y externos, que pasadas las elecciones se reencauzará el mercado cambiario y monetario.

Pero los agentes económicos y políticos también saben que un resultado adverso para el gobierno de Javier Milei puede complicar la gobernabilidad y detonar su programa.

El CEO de JP Morgan con una agenda en Buenos Aires

Dimon arribó a Buenos Aires el miércoles para participar de una cumbre organizada por la entidad y que contará con la presencia de personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair y la ex secretaria de gobierno de los Estados Unidos, Condolezza Rice, socia del banco.

La actividad de Dimon incluye una agenda cultural y deportiva amplia durante su corta estadía en Buenos Aires.

Noticias Argentinas