Luis Caputo dijo estar cómodo «con el valor del dólar» y confirmó una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves de sentirse “cómodo” con el valor del dólar, aunque sostuvo que la cotización de 1500 pesos de la divisa norteamericana «está holgadamente arriba«. Además habló de las elecciones y confirmó que ayer hubo una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos. Negó una devaluación luego de los comicios del domingo.

Luis Caputo informó una intervención del Tesoro de Estados Unidos

«Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estado Unidos como no tuvo ningún país en el mundo. Estamos ante una oportunidad histórica”, sostuvo el titular de Hacienda en una nota con LN+.

Durante la entrevista informó que hubo una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos. Mencionó desconocer “el número exacto” pero dijo que el monto rondó los US$400 millones.

“Estoy más que cómodo»: Luis Caputo sobre el valor del dólar

También fue consultado sobre el valor del dólar oficial. “Estoy más que cómodo«, aseguró el funcionario. Añadió que «la moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. No es una casualidad que heredamos un tipo de cambio real más alto, allá arriba, con la economía hecha pomada. A las economías que les va bien tienen una moneda más fuerte“.

“Si comparamos con la salida del cepo durante el gobierno de Macri, cuando el tipo de cambio real si lo traemos es de $1.280, en ese momento había un déficit fiscal de seis puntos del PBI y un déficit de cuenta corriente de tres puntos. Hoy tenemos superávit fiscal y un déficit de cuenta corriente de apenas un punto y medio, que además no financia gasto público sino inversión privada. Es decir, estamos en una situación mucho mejor que entonces», comparó Caputo con el panorama de años atrás.

Y marcó: “Si de algo podríamos darnos el lujo es de tener un tipo de cambio más bajo, el de $1500 está holgadamente arriba”.

Sobre ese punto, enfatizó: “Si va a uno de los extremos, actuamos”.

Luis Caputo afirmó que no cambiará el esquema cambiario luego de las elecciones 2025

Además, el ministro insistió que luego de las elecciones el esquema cambiario quedará “exactamente igual«. En la nota negó una devaluación ya que sostuvo eso provocaría “salarios más bajos y una subestimación de la gente y del empresariado”.

En otro tramo afirmó que “Argentina no tiene un problema de solvencia, tiene un problema financiero puntual porque todavía no tiene acceso a los mercados. Ahora, justamente, estamos yendo ahora a Estados Unidos para asegurar los pagos de los vencimientos de deuda de los próximos años”.

El funcionario manifestó que “el resultado electoral es importante porque para hacer inversiones los empresarios están mirando estas elecciones de medio término para ver qué rumbo eligen los argentinos”.

Caputo remarcó que se está «trabajando para la gente que no llega a fin de mes”.