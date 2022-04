Las diez definiciones clave de los disertantes en la Jornada Pulso 2022

El ministro Martín Guzmán no polemizó con las críticas del kirchnerismo.

El ministro Guzmán aseguró que la Argentina sufre los efectos de la inflación externa. Los conceptos clave.

-“No alcanza con distribuir, necesitamos crecer y agregar valor”

–“Me enfoco en la gestión que me ha encomendado el Presidente de la Nación y no me inmiscuyo en cuestiones relacionadas a las disputas de poder”

-“Veo que hoy estamos enfrentando una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo energético”.

-“Es muy importante que se transite un camino de ordenamiento fiscal porque eso nos hace más fuertes”.

-“La mayor parte de la agenda en Washington estuvo enfocada en la energía, en un mundo que está cambiando el mapa pro la situación que se está viviendo”.

-“Hoy de lo que se habla en el mundo es de inflación. Tenemos un programa económico que es parte de un plan integral que queremos cumplir porque entendemos que es parte del crecimiento de la Argentina”.

-“La política fiscal debe ser consistente con el problema de la capacidad de divisas”.

-“Necesitamos de una velocidad de crecimiento que sea sostenible en el tiempo”.

-“La primera revisión del FMI se va a enfocar en la dinámica del primer trimestre del año”.

-“(Sobre la renta inesperada) Buscamos construir un mecanismo que permita acercar una solución que es del colectivo. Para que una sociedad se desarrolle sobre pasos firmes se requiere que el crecimiento se comparta”.

Carlos Melconian fue crítico con la gestión de Gobierno.

El debate lo inició Carlos Melconian. El panorama que presento no fue alentador. Estos fueron los diez conceptos más importantes entregados por el expositor.

–“Ya sabemos con los que nos vamos a encontrar el 10 de diciembre del 2023, cuando entreguen el Gobierno”.

-“El programa no cerraba ya antes de la guerra. Decir lo contrario, no es verdad”.

–“La economía va a una desaceleración y la tasa de inflación va a ir creciendo”.

–“Este gobierno es socio de la tasa de inflación. Con ella licúa gastos en forma fenomenal”.

-“La inflación con Macri termino en 50% anual y hoy estamos en 60% es el piso”.

-“Sin guerra el 2000 hubo buenos precios, que en Latinoamericana se usó mal porque se dio rienda suelta al gasto. Argentina lo uso mal”.

-“Hoy estamos perdiendo enormes oportunidades. Lo que ganamos en la guerra con los granos los perdemos con la energía”.

-“¿Vos crees que este Gobierno nos va sacar adelante? No, no tiene ninguna chance”.

–“Tenemos que tener en claro que el crecimiento lo hace el sector privado y el rumbo lo pone el Estado. No tratemos de inventar otra cosa”

-“No hay empresa argentina que tenga un quilombo con una cuestión indemnizatoria”.

Dáttellis pidió consensos para sortear esta nueva crisis económica.

El economista Agustín D’Attellis se mostró conciliador con la política económica, aunque resaltó la necesidad de cambios sobre la actual gestión. Las diez frases clave:

-“El gran problema de carácter estructural es la idea del péndulo, una dinámica de los ciclos del stop and go”.

-“La economía empieza a crecer, se encuentra con restricciones y aparecen los ciclos de caída”.

-“Esa lógica de péndulo nos hace bastante mal al país”.

-“La Argentina se debe una reforma tributaria, pero no se puede ir a los extremos”.

-“El empate hegemónico termina reduciendo de manera peligrosa la caja de herramientas con las que contamos los economistas para solucionar los problemas”.

-“En lugar de explotar la política de desendeudamiento, terminamos abrazados a una política de patria o buitres”.

–“La respuesta a todo no es más Estado, pero se termina haciendo mucho ojo en el gasto y se tiene que empezar a poner el ojo más en los ingresos”.

–“Hay que ampliar la base tributaria, pero ahí faltan ideas nuevas”.

-“Si el planteo de un sector es ‘no mandés ningún impuesto porque no estamos dispuestos a escucharlo’, no es lógico”

-“Hoy tenemos una foto de distribución horrible en Argentina”.

El Gobernador pidio acuerdos entre las fuerzas políticas nacionales.

El Gobernador Omar Gutiérrez destacó la necesidad de acuerdos políticos a nivel nacional. Las frases clave.

-“El país tiene una oposición que era oficialismo hace dos años, tenemos que establecer reglas básicas. Nosotros en la provincia lo hicimos, un año y medio antes de irnos presentamos un plan para Neuquén 2030”.

–“La inflación no es una variable perdida, hubo países que debieron emitir en época de crisis y salieron”.

-“Las grandes coaliciones políticas tienen que establecer acuerdos básicos para permitir el desarrollo del país”.

-“En Neuquén no es una debilidad sino una fortaleza la articulación pública y privada, tenemos un ADN desarrollista”.

-“El gobernador insistió en que se amplíe la concesión de Oldelval y dijo que en Neuquén al capital privado se lo protege”.

-“Tenemos una oportunidad geopolítica que la tenemos que aprovechar, nadie conocía a Vaca Muerta y ahora exportamos dos de cada diez barriles que producimos”

-“En Neuquén hubo alternancia en el poder, dentro del mismo partido”.

-“Al inicio, unos 16 millones de dólares costaba un pozo de petróleo en Vaca Muerta y ahora cuesta 7,2 millones, no podían creer los empresarios de Estados Unidos, ahora nos creen”.