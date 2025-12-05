El dólar quedó a casi $80 del techo de la banda y el riesgo país cayó ante el regreso al mercado de deuda

El Gobierno anunció que saldrá por primera vez al mercado voluntario de deuda en moneda extranjera en busca de fondos para refinanciar vencimientos y así evitar afrontarlos con fondos propios. El mercado reaccionó favorablemente y tanto el dólar como el riesgo país registraron bajas este viernes.

Tras el anunció, el tipo de cambio oficial cayó por cuarta jornada consecutiva y prolongó la paz cambiaria.

El dólar oficial bajó $9 (-0,6%), cerró en $1.435 y quedó a 5,5% del techo de la banda del Banco Central ($1.513).

Mientras tanto, el minorista en el Banco Nación terminó en $1.460 para la venta: una baja de $10 comparado con este jueves.

Con respecto la Contado Con Liquidación (CCL) operó al cierre en $1.504,82 (-0,6%), y el MEP subió a $1.472,92 (+0,1%). Por último, el dólar blue incrementó $5 y concluyó a $1435.

El riesgo país cayó este viernes ante el regreso a los mercados de deuda

La semana próxima el Gobierno nacional emitirá un título en dólares a cuatro años de plazo y con lo obtenido pagará parte de los U$S 4.500 millones que debe honrar en enero de 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que de esta manera se toma dinero del mercado para hacer frente a otra obligación sin que esto incremente la deuda y además permite que no impacte en el nivel de reservas.

La colocación provoca dos efectos: por un lado el Tesoro Nacional evita acudir al mercado cambiario local para comprar parte de los dólares que necesita –lo cual influye en la cotización y en la inflación- y por el otro abre la opción de que las próximas adquisiciones le permitan al Banco Central retenerlos y no usarlos para pagar compromisos.

Tanto Caputo como el presidente, Javier Milei, celebraron esta emisión porque, aunque más no sea parcialmente, Argentina recuperaría acceso al mercado de capitales. Esto es clave para el gobierno bajo la lógica de que refinanciando capital se facilita la compra de dólares sin crear presiones adicionales en su precio.

Luego del anuncio, los bonos soberanos operaron mayormente con tendencia al alza esta jornada. El Global 2046 ganó 1%, el Bonar 2029 subió 0,9%; y el Bonar 2030, un 0,3%.

A su vez, el riesgo país retrocedió 1,1% hasta los 627 puntos básicos, mínimos de dos semanas.

Según Caputo, el Riesgo País no tiene una caída más abrupta porque el diseño de los bonos que surgieron de la reestructuración que hizo el ex ministro Martín Guzmán –y que son los que actualmente operan- es poco atractivo para los inversores.

Esta frase de Caputo abrió el interrogante acerca de la posibilidad que en el corto plazo el gobierno explore la opción de un canje.

En la explicación más técnica, el Ministerio de Economía destacó que “en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

“Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, agregó el comunicado oficial.

La medida también es en parte una respuesta al FMI que el jueves salió abiertamente a reclamarle al Gobierno que avance en la acumulación de reservas.

La clave del resultado será el nivel de ofertas y la tasa. Los analistas a estiman por encima de 10%, pero no descartan que Caputo ya tenga algún acuerdo semi cerrado que la fuerce a la baja.