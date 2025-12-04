El Gobierno apunta a comprar y retener entre U$S 7.000 y U$S 14.000 millones para reservas en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no cede un ápice en su exigencia de que Argentina debe acumular reservas en el corto plazo, lo cual pone al Gobierno en la obligación de solicitar un waiver para aprobar la próxima auditoría y lograr un desembolso de U$S 1.000 millones.

El organismo volvió a pedirle al gobierno que instrumente un plan monetario y cambiario “coherente” que le permita fortalecer las reservas del Banco Central y dio a entender que el swap con los Estados Unidos por U$S 20.000 millones no podrá tomarse para el conteo final.

Argentina debía acumular U$S 5.000 millones a fin de 2025 –objetivo recortado de los U$S 9.000 acordados al firmar el programa actual en abril-, pero a la fecha las reservas son negativas en unos U$S 1.500 millones (de acuerdo a como las calcula el FMI).

En las últimas horas Caputo avisó que intentará comprar y retener dólares durante 2026 en un rango de entre U$S 7.000 y U$S 14.000 millones, según aumente la demanda de dinero.

El FMI pidió acelerar la acumulación de reservas

“Las autoridades deben aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió para implementar un marco cambiario y monetario coherente con la acumulación de reservas”, afirmó este jueves, Julie Kozack, portavoz del organismo.

En una conferencia de prensa que ofreció en Washington y de la que participó este medio, la vocera enfatizó que la meta de diciembre luce “desafiante”.

Para respaldar la exigencia, subrayó que “la política monetaria y cambiaria tendrán que apostar a un trayecto más ambicioso para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks externos y además facilitará el acceso a los mercados”.

La vocera admitió que “en este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante” y afirmó que “sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo en el próximo periodo para reconstruir las reservas internacionales”.

De esta manera, el organismo dejó en claro que no hay mucho margen de maniobra para el gobierno, más allá de que se descuenta que el Directorio del organismo aceptará el pedido de perdón que habilitará la continuidad del programa. Kozack eludió dar una respuesta directa, como manda el protocolo en estos casos.

Consultada sobre cómo el FMI tomará para el conteo de reservas el swap con los Estados Unidos, Kozack dejó trascender que esos dólares no se tomarán en cuenta para la evaluación.

“Tenemos un marco para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo. Y, por supuesto, aplicaremos ese marco a la línea de intercambio para Argentina. Pero eso será algo que el equipo será, que seremos justo eso, que mostraremos cuando publiquemos el próximo informe técnico”, advirtió la vocera.

La declaración implica que no será tomado parte de las reservas, tal como sucedió en revisiones anteriores con el swap con China.

Acerca de la próxima revisión, en la que este tema será central, el FMI anunció que en los próximos días de diciembre habrá una evaluación técnica de la situación de Argentina, tras lo cual se enviará a la misión que comenzará en Buenos Aires con la revisión central, lo cual sucedería a principio de enero.

En julio Argentina y el FMI ajustaron los términos del programa y para evitar que esta revisión se superponga con el período electoral se acordó postergarla hasta 2026.

La aprobación de esta etapa del acuerdo por U$S 20.000 millones que se firmó en abril dispara el desembolso de unos U$S 1.000 millones.

De allí que por las fechas en que se realizará el proceso, la llegada de esos fondos reforzará las reservas, que pueden verse afectadas por el pago del vencimiento de U$S 4.500 millones, en caso que no prosperen las negociaciones con bancos privados que anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Salvo la meta de reservas, el resto de los objetivos del programa están cumplidos, siendo el más importante el superávit fiscal, principal dato, y casi excluyente, que evalúa el organismo para darle el visto bueno.

Kozack remarcó que Argentina “sigue avanzando mucho en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, pese a algunos episodios de volatilidad”.

“Las reformas ayudarán a sostener los avances ya realizados”, remarcó Kozack en relación con los proyectos laborales e impositivos que se enviarán al Congreso Nacional antes de fin de año.