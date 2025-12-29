Ley de Inocencia Fiscal: por qué los «dólares del colchón» siguen en «riesgo» sin la adhesión de las provincias

Los contribuyentes tendrán los beneficios de la ley de Inocencia Fiscal a nivel nacional, pero pueden ser pasibles de reclamos por parte de los fiscos provinciales. (Foto: ilustrativa)

Luego de la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Inocencia Fiscal, las provincias deberán dictar normas de adhesión plena para terminar de proteger a los ciudadanos de cada distrito. Hasta tanto no se cumpla este paso, los contribuyentes tendrán los beneficios de la ley a nivel nacional, pero podrán quedar expuestos a reclamos por parte de los fiscos provinciales.

Dado que las provincias son soberanas para la definición de sus impuestos, la norma que sancionó el Parlamento invita a que se “adhieran”, pero no impone una obligación. El artículo 44 es claro en ese sentido: “Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, regímenes simplificados de fiscalización, en línea con las disposiciones establecidas”.

La mayoría de los gobernadores manifestaron su intención de acompañar la nueva legislación, lo cual se tradujo en una contundente votación en el Senado Nacional con 43 votos a favor y 26 en contra. Para ello deberán remitir a cada legislatura un proyecto especial de adhesión. Hasta ese momento, cualquier fondo que sea declarado bajo la ley sancionada no podrá ser afectado por ARCA (exAFIP), pero sí puede ser pasible de alguna verificación local.

El mapa de la adhesión: las provincias que se resisten

La mayoría de las jurisdicciones encuadradas dentro de las “dialoguistas”, y que acompañaron con sus votos en ambas cámaras, prometen acogerse a la norma.

La resistencia más fuerte proviene de la provincia de Buenos Aires, a la que se suman La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, todas enfrentadas directamente con la Casa Rosada. No obstante, dado el perfil de la ley, no se descarta que en forma silenciosa terminen aceptando sumarse a la iniciativa.

Por ejemplo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se quejó en público de que la ley invade la potestad tributaria provincial, pero algunos de sus funcionarios ya empiezan a abrir alguna puerta. “Ni sí, ni no. No podemos decir nada porque no hay una decisión tomada”, señalaron fuentes bonaerenses ante la consulta de este medio.

La adhesión o el rechazo de la provincia de Buenos Aires —el distrito más grande del país— será determinante para el éxito de la norma en los términos de la “salida a la calle” de los denominados “dólares del colchón”.

Ley de Inocencia Fiscal: nuevos pisos de evasión y beneficios

El Gobierno pretende que, al establecerse el principio de “Inocencia Fiscal”, quienes tengan ahorros no declarados vuelquen ese dinero a la actividad para apuntalar la recuperación económica. La ley elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y no habrá control sobre los consumos que se realicen con esos fondos.

A su vez, eleva sustancialmente los montos para considerar delitos tributarios:

Evasión simple: sube de $1,5 millones a $100 millones .

sube de $1,5 millones a . Evasión agravada: pasa de $15 millones a $1.000 millones .

pasa de $15 millones a . Evasión en seguridad social: el piso sube de $200 mil a $7 millones .

el piso sube de $200 mil a . Facturas apócrifas: el umbral pasa de $1,5 millones a $100 millones.

La condición clave es adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, para lo cual se determinó un tope patrimonial de $10.000 millones. También es fundamental la reducción del plazo de prescripción de deudas impositivas de 5 a 3 años. Todos estos beneficios deben ser ratificados en su totalidad por cada legislatura provincial.

Bancos vs. Luis Caputo: «Cumplimos normas, no tuits»

Pese a que la mayor traba reside en las legislaturas provinciales, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió como blanco a los bancos. El jefe del Palacio de Hacienda instó a los contribuyentes que encuentren resistencia en las instituciones financieras privadas a que abran cuentas en el Banco Nación.

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, lanzó el ministro en redes sociales.

Los bancos eligieron contestarle off the record con fastidio: “Cumplimos normas, no tuits”.

La letra chica: monotributistas y vacíos legales

Si bien la ley es amplia en otorgar facilidades, existen algunos recovecos que deben contemplarse.

Monotributistas: Quienes quieran “blanquear” dinero por este canal deberán resignar su condición y pasar al Régimen Simplificado, con lo que ello implica en costos. Será una decisión de exclusivo resorte personal que podría limitar el volumen de dinero volcado a la economía. Uso vs. Depósito: Un grupo de contadores advirtió que aún no está clara la diferencia entre usar los dólares no declarados y depositarlos. La ley permite usar esos fondos (ej. comprar bienes), pero si se depositan en una cuenta, ARCA mantendría la facultad de observar los impuestos impagos sobre ese monto.

Según los especialistas, existe un vacío legal sobre ese “aumento patrimonial” y piden aclaraciones. En consecuencia, si bien la Ley de Inocencia Fiscal ya está vigente, restan completarse varios aspectos para que tenga el impacto inmediato que busca el Gobierno en el consumo cotidiano.