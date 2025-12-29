Wall Street en verde: las acciones argentinas suben hasta un 3% y cae el Riesgo País

La jornada bursátil refleja la lectura positiva que hace el mercado sobre la sanción del Presupuesto 2026. (Foto: gentileza)

El mercado financiero comenzó la última semana del año con el pie derecho, que valida la señal de gobernabilidad que dejó la reciente aprobación del Presupuesto 2026. La reacción de los inversores se traduce en pizarras verdes tanto en Buenos Aires como en Wall Street, donde los papeles argentinos (ADRs) anotan subas superiores al 3%.

En el plano local, en el corte de las 2 de la tarde, el índice S&P Merval avanza un 1,10%, ubicándose en los 3.146.188 puntos, según datos de Rava Bursátil.

La mejora en el clima de negocios también impacta en la deuda soberana. El Riesgo País, medido por el JP Morgan, registra una baja del -1,60% y se acomoda en los 571 puntos básicos, comprimiendo el spread respecto al cierre anterior.

Los ADRs en Nueva York

En la bolsa de Nueva York, (datos oficiales, extraídos del panel de Rava Bursátil) las empresas argentinas operan con mayoría de alzas, impulsadas por el sector energético y el inmobiliario, que lideran la recuperación tras la noticia política.

Las 5 que más suben:

Cresud : +3,30%

: +3,30% YPF : +2,63%

: +2,63% IRSA : +1,93%

: +1,93% BBVA : +1,52%

: +1,52% Transportadora Gas del Sur: +1,00%

Las 5 que bajan:

Ternium : -1,30%

: -1,30% Edenor : -1,08%

: -1,08% Globant : -0,53%

: -0,53% Pampa Energía : -0,40%

: -0,40% Telecom Argentina: -0,18%

La jornada bursátil refleja la lectura positiva que hace el mercado sobre la sanción del Presupuesto 2026. La aprobación de la hoja de ruta fiscal despejó dudas sobre la gobernabilidad y ratificó el compromiso con el orden de las cuentas públicas, un factor clave para sostener la recuperación de los activos argentinos en el exterior.