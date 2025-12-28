Inocencia fiscal: la recomendación de Luis Caputo a ahorristas que denuncian trabas para depositar dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, intervino este sábado en la polémica generada en redes sociales por las dificultades que reportaron algunos usuarios para depositar sus dólares bajo el nuevo régimen de Inocencia Fiscal. Ante las quejas, el funcionario lanzó una recomendación directa a los ahorristas: llevar los dólares al Banco Nación.

A través de su cuenta en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda fue contundente respecto a los reparos que estarían poniendo algunos bancos. «Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley», disparó Caputo.

El mensaje del ministro busca agilizar el ingreso de divisas al sistema financiero y aseguró que la operatoria en la banca pública no debería tener fricciones: «Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo».

La respuesta institucional no tardó en llegar. Poco después del posteo de Caputo, desde el Banco Nación aseguraron que la entidad «está preparada para satisfacer la demanda de sus clientes» y alinearse con la normativa vigente para facilitar el blanqueo y uso de activos.

De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar… https://t.co/JzRlUs06Xc — Prensa BNA (@prensabna) December 27, 2025

El plan para los «dólares en el colchón»: las claves para entender la ley de inocencia fiscal

Según lo explicado por el Ejecutivo, la norma activa cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación. Además busca crear también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con el fin de redefinir el tratamiento penal y administrativo de las infracciones tributarias.

Si bien se vincula la propuesta con la declaración de los llamados «dólares en el colchón», el proyecto en sí no incorpora un régimen de blanqueo de capitales ni altera la estructura del impuesto. Sin embargo el Gobierno remarcó en la discusión pública que tiene como objetivo que los argentinos utilicen sus ahorros sin riesgo de ser perseguidos por el fisco.

Para poder entender el alcance de la iniciativa, se pueden remarcar los siguientes puntos claves, según destacaron desde Infobae: