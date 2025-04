Los mercados abren en baja, y se complica el panorama financiero y cambiario en Argentina

La escalada proteccionista global que puso en marcha Donald Trump hace una semana, no se detiene, y amenaza con empujar a la economía mundial a una prolongada recesión. El mandatario norteamericano cumplió con creces su amenaza de nuevos aranceles a los productos importados desde China, y el gigante asiático confirmó que hará lo propio con los productos importados desde Estados Unidos.

Los nuevos aranceles comenzaron a regir en la madrugada del miércoles y alcanzan a las importaciones desde 60 países. En esa medida se incluyen la nueva tarifa del 104% a las importaciones desde China, y el 20% para los productos provenientes desde otros 27 países de la Unión Europea.

Con tal panorama, los mercados en Asia y Europa vuelven a abrir en caída este miércoles, y se anticipa otra jornada negra en Wall Street. Las caídas que se registran en las bolsas que ya operan desde la madrugada occidental, oscilan entre el 2,8% y el 3,2%.

Así las cosas, todo indica que Wall Street vivirá su quinta jornada consecutiva con fuertes bajas en los principales indicadores bursátiles. La profundidad de las caídas y la acumulación de las pérdidas en apenas cinco días, es un escenario pocas veces visto y de un tenor que no se registraba desde el colapso de Lemman Brothers en 2008.

Lejos de moderarse, la guerra comercial parece escalar hasta niveles desconocidos. Donald Trump disertó ayer por la noche en una cena del Partido Republicano, y se ufanó de que los países se están comunicando con él para «suplicar» por un acuerdo: «me están besando el culo», aseguró.

En respuesta a la agresiva política arancelaria norteamericana, China respondió con aranceles del 84% y la Unión Europea analiza elevar los aranceles al 25%. En ese marco, todas las proyecciones indican que la economía global se encamina a una profunda recesión que duraría al menos dos años.

Para Argentina, otra jornada compleja

La confirmación oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un Staff Level Agreetment por US$ 20.000 millones, trajo cierto alivio en el gobierno argentino en medio del vendaval financiero que azota la economía global y alcanza a la Argentina en medio de una crisis cambiaria.

Alivio. El FMI confirmó oficialmente el acuerdo técnico con la Argentina.

No obstante, la escalada de políticas proteccionistas que atraviesa la coyuntura de los principales socios comerciales argentinos, no hace más que agravar un escenario de tensión por el atraso cambiario, pérdida diaria de reservas, y necesidades de financiamiento cada vez más graves para el Estado argentino.

En un contexto como el presente, en el que prima la aversión al riesgo y los inversores se tornan conservadores, no existe otro prestamista dispuesto a volcar fondos sobre la economía nacional que no sea el FMI. Las versiones señalan que el primer desembolso podría extenderse hasta los US$ 12.000 millones, aunque el mismo se concretaría recién en los últimos días de abril o los primeros de mayo.

La dinámica que se verifica por estas horas en los mercados financieros globales, torna el escenario mucho más complejo para nuestro país: de continuar las caídas generalizadas en el día de hoy, es de esperar que el riesgo país continúe el alza y que se mantengan las tensiones cambiarias en los segmentos financieros y en el paralelo.

Desde que Trump anunció la nueva política arancelaria el pasado miércoles, el riesgo país se elevó desde los hasta los 978 puntos básicos, el dólar MEP creció 4,8% hasta los $1.376,58 del cierre de ayer, el dólar CCL lo hizo un 4,7% hasta los $1.381,92, mientras que el dólar blue subió $45 (+3,4%) hasta llegar a los $1.360.

En la jornada de ayer, el Banco Central volvió a perder divisas y las reservas internacionales brutas volvieron a caer culminando el día en US$ 24.657, lo que implica una caída de US$ 779 millones desde que el pasado miércoles inició el colapso financiero global.