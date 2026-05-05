Hot Sale 2026: se acerca el momento de planear viajes con descuento y pagar en cuotas

Más de 800 marcas ya confirmaron su participación en una nueva edición del Hot Sale 2026.

Hay fechas que, más que marcar el calendario, ordenan decisiones. Para muchos argentinos, el Hot Sale 2026 es una de ellas. Durante tres días, del 11 al 13 de mayo, la pantalla se transforma en vidriera y el deseo de viajar, muchas veces postergado, encuentra una ventana concreta: promociones, cuotas y oportunidades que invitan a anticipar el próximo destino.

Con más de 800 marcas confirmadas y más de 15.000 ofertas, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) vuelve a posicionarse como uno de los grandes motores de consumo del año.

Aunque no está enfocado exclusivamente en turismo, el rubro viajes suele ser uno de los más buscados: pasajes aéreos, hoteles y paquetes aparecen con descuentos que, en algunos casos, alcanzan hasta el 50%, habrá descuentos de hasta el 70% en hoteles internacionales y se puede reducir hasta un 30 % el costo total del viaje mediante la compra conjunta de vuelo y hotel.

Pero hay un factor que pesa incluso más que el precio: la financiación. Según datos del sector, 8 de cada 10 consumidores consideran clave poder pagar en cuotas.

Viajar con Hot Sale, pero con estrategia

Para quienes están atentos, el Hot Sale es más que una cacería de ofertas: es una oportunidad para planificar. “La constante suelen ser los descuentos en destinos internacionales, tanto en vuelos como en hoteles o paquetes”, explica Matías Mute, uno de los referentes en la búsqueda de promociones aéreas. En el plano local, en cambio, la clave pasa por las cuotas sin interés, que permiten distribuir el gasto y hacer más accesible una escapada.

Hot Sale, tres días para compras con descuentos, se realizará del 11 al 13 de mayo con oportunidades para adquirir viajes.

El la página de Despegar ya aparece una preventa Hot Sale, con $300.000 de descuento en viajes internacionales y 12 cuotas sin interés en nacionales. Desde la compañía, aseguran que anticiparse y mantener cierta flexibilidad con las fechas puede marcar la diferencia al momento de encontrar mejores precios. “Viajar entre semana suele ser más económico y la opción ‘todavía no he decidido la fecha’ en nuestra web permite descubrir tarifas más bajas según la temporada”, explicaron.

En Almundo anticipan tarifas preferenciales, códigos de descuento y beneficios en paquetes, circuitos y estadías, tanto en el país como en el exterior. La combinación de rebajas y financiación aparece como la fórmula más efectiva en un contexto donde el consumidor es cada vez más selectivo y planifica con mayor anticipación.

Un evento que también refleja cómo viajamos

El crecimiento del comercio electrónico en Argentina, que en 2025 aumentó un 55% en facturación y alcanzó los 34 billones de pesos, explica en parte el peso que tiene hoy el Hot Sale. Pero también habla de un cambio más profundo: la forma en que se piensa y se compra un viaje.

Hot Sale. Foto archivo Matías Subat.

“El Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, señaló Andrés Zaied presidente de la CACE. En ese escenario, el turismo se adapta: más cuotas, más flexibilidad y decisiones que se toman frente a una pantalla, pero que empiezan a construirse mucho antes.

Qué mirar (y cuándo hacer clic)

El sitio oficial del evento concentra las ofertas en distintas categorías, incluida “Viajes”, donde se pueden comparar opciones y detectar oportunidades. También hay dinámicas específicas que conviene seguir de cerca:

MegaOfertas Bomba: promociones por tiempo limitado

Top estrella: productos destacados para comparar

Mega BOOM: el último día, con descuentos de al menos 50%

Sección Descolocados: ofertas fuera de temporada

Claves para aprovechar el Hot Sale 2026

Detrás de cada oferta hay algo más que un número. Hay una decisión postergada, una escapada pendiente, una idea que empieza a tomar forma. El Hot Sale no garantiza el mejor viaje, pero sí puede ser el empujón que faltaba, de todos modos, debés tener en cuenta algunos factores.