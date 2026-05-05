11 argentinos copan el Masters 1000 de Roma: los rivales de cada uno

Este miércoles arranca el Masters 1000 de Roma con una masiva participación argentina. 10 tenistas albicelestes dirán presente en la capital italiana y ya se conoce contra quién debutará cada uno.

Camilo Ugo Carabelli (61°) iniciará su camino contra el kazajo Shevchenko (85°). Mariano Navone (44°) tendrá un difícil compromiso contra el canadiense Shapovalov (37°). Sebastián Báez (65°) tratará de volver a su mejor imagen contra el estadounidense Brooksby (63°).

Por otro lado, Thiago Tirante (69°) se enfrentará al local Cadenasso (183°), que ingresó al cuadro principal por Wild Card. Además, Román Burruchaga, quien alcanzó su mejor ranking esta semana (56°), jugará contra el italiano Bellucci (80°).

Marco Trungelliti (78°) debutará contra el estadounidense Svajda (90°). Por último, Juan Manuel Cerúndolo (72°) saldrá a la cancha contra un jugador de la Qualy, que se definirá más tarde.

El último en ingresar al cuadro principal fue Francisco Comesaña (114°). El marplatense derrotó al suizo Riedi en la última fase de clasificación y jugará el torneo por segunda vez en su carrera. En las próximas horas, conocerá a su rival en la primera ronda.

En la segunda ronda iniciarán su participación Tomás Etcheverry (26°) y Francisco Cerúndolo (27°), por estar entre los mejores 32 preclasificados. En Roma, será el primer torneo que el platense dispute como la mejor raqueta nacional, luego de alcanzar los octavos de final en Madrid.

En el cuadro femenino, Solana Sierra (72°) será la única representante albiceleste. En la primera ronda, la nacida en Mar del Plata se cruzará con una rival proveniente de la clasificación.

Sinner dio el sí y una vuelta esperada

Tras poner en duda su presencia en Roma, Jannik Sinner finalmente estará en el Foro Itálico y será el máximo candidato al título. El número 1 del mundo irá en búsqueda del último Masters 1000 que falta en su vitrina, luego de obtener el Madrid Open el pasado domingo.

Además, la principal novedad será el regreso de Novak Djokovic. El serbio, ganador en seis ocasiones del certamen, volverá a las canchas luego de dos meses. Su último partido fue la derrota ante Draper en Indian Wells.