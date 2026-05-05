BRAVA Ingeniería lanza su primera emisión de Obligaciones Negociables para acompañar su plan de expansión 

El período de difusión se extiende hasta el 5 de mayo de 2026. Foto gentileza.

BRAVA Ingeniería anunció el lanzamiento de sus Obligaciones Negociables Serie I, una herramienta de financiamiento destinada a acompañar el plan de expansión de la empresa y fortalecer su capacidad operativa frente al crecimiento de la industria Oil & Gas en Vaca Muerta.

Brava Ingeniería es una compañía argentina con más de 15 años de trayectoria en la Cuenca Neuquina, dedicada a brindar soluciones integrales para la industria del Oil & Gas.

Con sede central en Neuquén capital y bases operativas en Añelo (Neuquén) y en el Parque Industrial de Catriel (Río Negro), la empresa estructura su operación en tres unidades de negocio: movimiento de suelos, servicios petroleros y construcción, abarcando obras civiles, ingeniería y operación y mantenimiento (O&M) de yacimientos, tanto en Vaca Muerta como en áreas convencionales.

La emisión cuenta con la participación de Banco CMF como organizador, colocador y entidad de garantía, y contempla un monto de hasta VN $1.000.000.000, con denominación e integración en pesos, un plazo de 24 meses y pago de intereses trimestral.

El período de difusión se extiende hasta el 5 de mayo de 2026. La licitación se realizará el 6 de mayo, entre las 10:00 y las 16:00, y la fecha de emisión y liquidación está prevista para el 8 de mayo de 2026.

“Esta emisión nos permite acompañar el crecimiento de la industria Oil & Gas con más capacidad operativa, mejor equipamiento y mayor eficiencia en nuestros servicios», dijo Juan Cruz Lòpez, Presidente de la compañía.

Al mismo tiempo agregó: «BRAVA Ingeniería viene desarrollando un proceso sostenido de expansión y este paso fortalece ese camino”.

Desde la compañía destacaron que los fondos estarán orientados a ampliar la estructura de servicios, incorporar equipamiento y responder a la demanda de clientes estratégicos de la cuenca, entre ellos Shell, Pampa Energía, Vista, EDHIPSA y Petroleros Sudamericanos, entre otras operadoras y empresas del sector.

“Trabajamos para ser un socio técnico confiable para nuestros clientes, con soluciones ágiles, seguras y adaptadas a las exigencias de Vaca Muerta. El desafío es crecer al ritmo de una industria que demanda cada vez más profesionalismo, escala y capacidad de respuesta”, agregó López.