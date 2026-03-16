Los ruidos internos del Gobierno y la reacción de los mercados: cómo impactan los viajes de Adorni y el caso $LIBRA

El presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. (Foto: Clarín Fotografía)

El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento bisagra donde los frentes abiertos ya no son solo económicos, sino estrictamente políticos. Las recientes controversias que involucran a funcionarios de primera línea comenzaron a hacer eco más allá de las redes sociales, colándose en las mesas de los inversores y el llamado «círculo rojo».

En su habitual columna en Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía Pablo Wende desmenuzó cómo impactan estos episodios en la confianza de los mercados y advirtió sobre la paradoja de una macroeconomía que acumula reservas mientras la calle sufre la falta de pesos.

El costo reputacional: los casos Adorni y $LIBRA

Para Wende, situaciones como la que envolvió al vocero presidencial o las sospechas sobre la vinculación del gobierno con la criptomoneda Libra no pasan desapercibidas para quienes evalúan la solidez de la gestión.

«Son temas que marcan dónde está parado el gobierno y el apoyo popular que va a tener pensando ya en las elecciones del año que viene y en 2027. Los inversores lo miran«, explicó el analista. El principal problema, señaló, radica en la contradicción del relato oficial: «Es una sociedad que le reclama al gobierno que si pondera una cosa y critica duramente lo que hacía el kirchnerismo, no puede hacer cosas parecidas. Tienen un costo reputacional y le ha generado un impacto negativo».

Estos «tiros en el pie», como los definió Wende, erosionan la confianza en un momento donde el presidente necesita mostrar fortaleza política para sostener el rumbo económico.

La paradoja económica: «Sobran dólares, faltan pesos»

Mientras el Banco Central logra fortalecer sus reservas gracias a la compra diaria de divisas, el escenario en la economía real es drásticamente opuesto. Wende graficó la situación con una frase contundente: «Sobran dólares, pero están faltando pesos».

Para contener la escalada de precios, el gobierno mantiene una política de absorción de liquidez que está paralizando el consumo interno.

Sectores golpeados: Rubros clave como la construcción, la industria y el sector textil reportan caídas drásticas. Wende ejemplificó con empresarios que, pese a bajar un 20% los precios de la ropa, «no venden nada».





Rubros clave como la reportan caídas drásticas. Wende ejemplificó con empresarios que, pese a bajar un 20% los precios de la ropa, «no venden nada». El desafío de la inflación: En este contexto recesivo, el aumento de precios sigue siendo el principal enemigo. El impacto de las subas internacionales (con la nafta premium superando los 2100 pesos) pone en riesgo el objetivo del gobierno de perforar el piso del 3% mensual en el corto plazo.

Exportaciones récord y el cierre del crédito internacional

El conflicto en Medio Oriente mantiene el barril de petróleo en la zona de los 100 dólares. Esta situación global, si bien «importa inflación» a la Argentina por el precio de los combustibles, trae una excelente noticia para la balanza comercial: impulsado por la energía, el país tiene altas chances de superar por primera vez en su historia los 100 mil millones de dólares en exportaciones.

Sin embargo, este ingreso de divisas comerciales contrasta con el cierre absoluto del financiamiento externo.

Con un Riesgo País estacionado en los 570 puntos, Argentina tiene vedado el acceso al crédito internacional (necesita perforar los 400 puntos para financiarse a tasas lógicas). Ante esta barrera, Wende destacó que la estrategia oficial —evidenciada en las visitas del gobierno a las bolsas de comercio del interior, como la de Córdoba— es intentar regenerar el mercado de capitales local para que el Estado y las empresas se financien internamente.

«Tenemos 250 mil millones de dólares fuera del sistema. El gobierno trata de que empiecen a traer los dólares, a invertirlos acá. Pero hace prácticamente 20 años que una empresa no sale al mercado, mil veces rompimos contratos y la desconfianza no se soluciona en seis meses«, concluyó el analista.

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