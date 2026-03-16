Causa $LIBRA: la querella apunta a un asesor cripto por presuntos vínculos con las redes de Javier Milei

La investigación judicial en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo de alto impacto político y mediático. La querella, representada por los abogados Martín Romeo y Agustín Drombala, presentó ante la justicia una serie de chats que sugieren una relación de cercanía estrecha entre el asesor cripto Mauricio Gaspar Novelli y el entorno comunicacional del presidente Javier Milei.

Según la denuncia, el material extraído de diversas plataformas de mensajería indicaría que Novelli no solo poseía un vínculo personal con el mandatario, sino que habría tenido jerarquía o acceso directo al manejo de sus redes sociales. Estos intercambios forman parte del cuerpo probatorio con el que se busca determinar el alcance de la promoción del activo digital bajo sospecha.

Caso $Libra: los diálogos filtrados

En el expediente figuran capturas de pantalla de un grupo de mensajería donde Novelli, identificado bajo el usuario “Mau (owner)”, presume de su llegada al jefe de Estado. En una conversación fechada el 17 de septiembre de 2024, Novelli interactúa con un usuario apodado “Sergio Crypto City”.

En dicho intercambio, el asesor asegura que se tomaría una fotografía afectuosa con el presidente y afirma con liviandad: «Con él puedo hablar de minas por lo menos». Para los abogados querellantes, este tipo de diálogos no son meras jactancias, sino que prueban un nivel de confianza que podría haber sido utilizado para dar credibilidad a proyectos financieros hoy cuestionados.

Más allá de las anécdotas personales, la querella hace hincapié en otro tramo de las conversaciones del 16 de septiembre de 2024. En ese contexto, se observa una coordinación logística para generar contenido digital sobre la figura de Milei.

El usuario “Sergio Crypto City” solicita específicamente un posteo donde el mandatario aparezca como «main speaker» en una conferencia, exigiendo una «imagen épica».

La respuesta de Novelli en el grupo —integrado también por perfiles identificados como Tomi, Ariel Kmanus y Mapi— fue contundente: “Todo esto es Tomi porque mañana veo a Milei”. Esta frase, para la justicia, refuerza la hipótesis de que el grupo vinculado a la criptomoneda $LIBRA operaba con un acceso privilegiado a la agenda y la imagen presidencial.

El trasfondo judicial de la causa $LIBRA

La relevancia de estos chats radica en que la Justicia busca determinar si existió una maniobra de instigación a la inversión. Se investiga si los responsables del proyecto $LIBRA utilizaron supuestos vínculos con el poder político y figuras públicas para generar una falsa sensación de seguridad en los inversores.

El equipo jurídico de la querella sostiene que la coordinación de redes y la promoción de la criptomoneda no pueden escindirse del análisis de responsabilidad de los actores involucrados. Con estos nuevos elementos, la causa $LIBRA escala a un nuevo nivel de exposición, vinculando el ecosistema de los activos digitales con la comunicación estratégica del Gobierno Nacional.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.