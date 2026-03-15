Caso $LIBRA: diputados convocan a una conferencia tras la filtración del presunto acuerdo millonario de Milei

Javier Milei junto a Hayden Davis y Mauricio Novelli en Casa Rosada, un encuentro clave antes de #LIBRA. Las fotos fueron subidas por el propio presidente en su cuenta de X.

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo y polémico capítulo que vuelve a tensar la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia. Ante el presunto contrato millonario que habría firmado Javier Milei, los diputados nacionales que integraron la comisión investigadora sobre este caso convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 horas en la Cámara Baja.

La decisión de volver a exponer públicamente los pormenores de la causa se gestó pocas horas después de que trascendiera una prueba clave en el ámbito judicial. Los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas pruebas y explicarán su vínculo directo con las conclusiones del informe final presentado en noviembre de 2025.

Caso $LIBRA: los datos que tenía guardada la Justicia que salieron a la luz

Se trata de la incorporación al expediente de un explosivo documento hallado en el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli, un viejo conocido de Milei y uno de los principales investigados en la presunta estafa.

Esta anotación, que fue recuperada de manera exitosa por los peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de borrado, menciona un presunto acuerdo por la abultada suma de cinco millones de dólares vinculado exclusivamente a la promoción de #LIBRA.

De acuerdo con las copias del material probatorio que ya forman parte del expediente judicial, el denominado memo detalla un esquema de pagos dividido en tres etapas que habrían sido pactadas en tokens o en dinero en efectivo.

La operatoria consistía en un adelanto inicial, un segundo desembolso presuntamente asociado de manera directa a la publicación de un tuit presidencial para inflar la moneda, y un último tramo vinculado a la firma de un contrato de asesoría en tecnología blockchain e inteligencia artificial.

La reacción del Gobierno por la revelación del acuerdo del caso $LIBRA: «Mafia mediática»

Las recientes filtraciones desataron la furia en la cúpula de La Libertad Avanza. A propósito de estas novedades, la diputada oficialista Juliana Santillán arremetió contra la prensa asegurando en sus redes sociales: «lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada, una campaña sucia a cielo abierto, y los motivos son tan básicos como históricos, pauta y poder«.

Frente a esta defensa pública, el presidente Javier Milei no tardó en reaccionar y avaló la postura de su legisladora con una breve pero contundente sentencia: «La mafia mediática. Fin».

Ya pasó un poco más de un año desde el sorpresivo lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA por parte de Javier Milei el pasado 14 de febrero de 2025. Tras esa publicación, el valor del token experimentó una subida meteórica en pocas horas para luego desplomarse abruptamente, un comportamiento financiero que distintos análisis técnicos calificaron como un esquema delictivo de manipulación de mercado, dejando a miles de pequeños inversores con millonarias pérdidas.

A raíz de ese desastre financiero, la Cámara de Diputados creó una comisión especial que culminó su labor con un dictamen de más de 200 páginas, donde la oposición concluyó que el presidente habría prestado una colaboración imprescindible para ejecutar la maniobra.

Ahora, con la aparición de registros de frenéticas llamadas entre Milei, su círculo íntimo y quienes estaban detrás del criptoactivo; los encuentros en Casa Rosada; y el presunto acuerdo de US$5 millones, queda en el pasado la versión oficial de que el presidente «no estaba interiorisado en los pormenores del proyecto».