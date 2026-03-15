Adorni insinuó que el video de su viaje en avión privado fue filtrado desde adentro del Gobierno: «Es macabro»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio este domingo para hablar sobre sus polémicos viajes. El funcionario aseguró que el video en el que se lo ve tomando un avión privado junto a su familia y un periodista de la TV Pública fue filtrado desde adentro del Gobierno. Además, evitó hablar sobre los chats y el presunto contrato millonario de Javier Milei en el caso $LIBRA.

En medio del revuelo por la participación de su esposa Bettina Angeletti en la comitiva que integró el avión presidencial para ir a Nueva York, se conoció que Adorni viajó junto a su familia y un amigo rumbo a Uruguay para el último feriado carnaval de febrero en una nave de alta gama con un costo de US$5.800, pero cuya factura (revelada por El Diario AR) tenía una oferta total de US$10.000 entre ida y vuelta.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, aseguró Adorni en contacto con LN+.

Deslomarse tiene sus beneficios, gente. Podés clavar escapada a Punta en jet privado aunque no cierre con tu declaración jurada. Cuando sos funcionario público, estas cosas no son parte de tu “vida personal”. Para algún desprevenido, el del video es Adorni https://t.co/rGga8poGvo pic.twitter.com/tdQW1WilkS — Manu Jove (@manujove) March 12, 2026

Adorni añadió que el material fue guardado durante un mes y aseveró: «Es macabro lo que hicieron con mis nenes«. Asimismo, si bien evitó dar nombres, tampoco negó que Santiago Caputo haya utilizado su influencia en la SIDE en la filtración.

“No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, sentenció el funcionario y explicó que pagó un monto inferior a los US$4.000.

En la entrevista, Adorni afirmó que sus gastos no implican «ninguna inconsistencia» comparado con su patrimonio. En este sentido, prometió mostrar las facturas de sus gastos en la ciudad uruguaya, si es que se lo «requieren», pero no precisó fechas ni en qué circunstancias lo haría.

Qué dijo Adorni sobre el polémico viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York

Manuel Adorni sentenció que el viaje de su esposa en el avión presidencial para Nueva York no implica un delito y se refirió en reiteradas oportunidades durante el reportaje con Luis Majul a que más bien se trató de un error.

“Presidencia (Javier Milei) la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, respondió Adorni. A su vez, afirmó que el viaje “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”.

Con respecto a su testimonio en el que aseguró que estaba «deslomándose» en Nueva York, el jefe de Gabinete indicó que utilizó «una palabra equivocada» y que fue inapropiado: «Me ganó la pasión por explicar todo lo que estábamos logrando”.

“Cualquier cosa que ellos vean la posibilidad de desestabilizar, la van a utilizar”, dijo Adorni en referencia al kirchnerismo.

Con respecto a la inclusión de su pareja en el avión presidencial, el jefe de Gabinete no hizo alusión a los decretos que la propia administración libertaria anunció como parte de la eliminación de «privilegios» por parte de la «casta».

Adorni evitó hablar del caso $LIBRA

“De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, dijo el jefe de Gabinete con respecto al presunto contrato entre Javier Milei y Mauricio Novelli para promocionar la criptomoneda a cambio de US$ 5 millones.

Polémica por los fondos con los que viaja Adorni

La polémica por los costos de los viajes (ya sea el avión privado a Uruguay ó el hotel de lujo de alojamiento en Nueva York) surge por el origen de los fondos de Adorni para costear sus viajes ya que, según su última declaración jurada disponible correspondiente a 2024, tiene ahorrado cerca de US$48.000.

Según publicó Chequeado, en su última declaración ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024. Mientras que cuando asumió como funcionario en 2023 había declarado bienes por $61 millones, lo que representa un incremento del 76%.

También declaró un vehículo Jeep Compass modelo 2021 valuado en $11,3 millones, además de ahorros por $2,4 millones en efectivo, US$42.500 en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos con US$6.220, junto con bienes del hogar valuados en $3,6 millones.

Además del viaje a Punta del Este, también están los costos del viaje a Nueva York. «Vengo una semana a deslomarme acá, quería que mi esposa me acompañe, pero no le sacamos un peso al Estado”, respondió Adorni sobre el tema.

Sin embargo, tan solo en el avión presidencial, aumentar la comitiva que viaja a bordo genera erogaciones extra para el Estado, tal como constató La Nación a través de fuentes gubernamentales de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A esto, se agregan los costos logísticos de su estadía en la ciudad estadounidense durante una semana. Según trascendió, los funcionarios se alojaron en el Lotte Palace Hotel Nueva York, el cual no tiene habitaciones por menos de 600 dólares la noche (siendo esta la más básica en oferta).

Asimismo, la oposición recordó que el propio Manuel Adorni había anunciado el decreto que limitaba «las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un (1) funcionario o una (1) autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”.

“Ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”, detalla la normativa.

Incluso, a mediados del 2024, cuando aún era vocero presidencial, Adorni informaba que los familiares de los funcionaros no iban a poder usar más los aviones oficiales: «Este es otro privilegio que se termina».