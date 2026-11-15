Los siete puntos de la agenda económica que el Papa León XIV dejó en su paso por la Argentina

En todo contexto histórico, existen dos dimensiones que atraviesan las ciencias sociales, la economía y la política. La primera es la dimensión positiva, aquella que refleja y explica la realidad tal y como es. Se basa en hipótesis contrastables, datos cuantificables y argumentos objetivos que describen aquello que es real y verificable.

La segunda es la dimensión normativa, y es la que aborda la manera en la que la realidad debería ser. Se basa en determinados juicios de valor, creencias, ideologías, ética o cosmovisiones, y por lo tanto sus premisas parten de la subjetividad de quien las emite. El ser y el deber ser. Las cosas como son y las cosas como deberían ser.



Existe una tensión natural entre lo positivo y lo normativo. Quien ocasionalmente debe conducir los destinos de una organización, un equipo, o un país, estructura sus decisiones de gestión para lograr modelar la realidad, “el ser”, en base a sus propias premisas del “deber ser”. Esa elección normativa ocasional, se contrapone con la concepción del “deber ser” de quien no ostenta el poder, y señala las decisiones de quien gobierna.



En su extensa visita a la Argentina, el Papa León XIV evito cualquier tipo de confrontación. Por el contrario, gran parte del impacto de su estadía en el país se explica en el llamado a la concordia y la reconciliación. Sin embargo, en cada una de sus intervenciones el Pontífice desplegó un detallado marco normativo.

El Papa llamó a la concordia y la reconciliación. No obstante, abordó casi la totalidad de los tópicos de debate vernáculo en materia social, política y económica y llevó adelante algo así como una auditoría moral y ética.

Con base en la tradición eclesiástica y la Doctrina Social de la iglesia, y demostrando un sorprendente conocimiento de la coyuntura local, León XIV abordó casi la totalidad de los tópicos de debate vernáculo en materia social, política y económica.



El conductor de la institución cristiana más relevante del mundo, llevó adelante algo así como una auditoría moral y ética. Un espejo en el que la dimensión positiva del programa económico que llevan adelante Javier Milei y Luis Caputo queda expuesta.



Ese mismo espejo deja a la vista la impotencia de la dirigencia local para generar el contraste entre el ser y el deber ser que el Papa logró estructurar en apenas 72 Hs.



La dificultad de quienes podrían proponer ese contrapunto puertas adentro, es el prontuario. Si quien interpela no fue capaz cuando tuvo la gestión en sus manos, de abordar desde el “ser” lo que proclama desde el “deber ser”, difícilmente esa interpelación revista validez.

Dato 7 Son al menos las premisas que abordó el Papa León XIV respecto al deber ser de la política económica y sus resultados.

Desde la retórica, el recurso se denomina “falacia ad hominem”: el argumento resulta inválido por los antecedentes de quien lo enuncia. Allí precisamente radica la potencia de la agenda normativa que dejó planteada León XIV.

No hay antecedentes que invaliden al Pontífice. Su lista de preceptos no encuentra cuestionamientos en la historia del personaje. Por el contrario, sus apelaciones ponen a prueba la capacidad del programa económico para lograr una finalidad tan básica como determinante: generar bienestar para las mayorías.

1) “El acceso al trabajo tiene que ser un objetivo prioritario de las políticas públicas”.

El empleo es uno de los grandes pendientes del plan económico. Mientras las actividades que concentran el empleo (comercio, construcción e industria) se contraen, las actividades más dinámicas (energía y minería) no generan de puestos de trabajo. Según datos oficiales (SIPA), desde fines de 2023 se perdieron 370.000 puestos formales.



Allí hizo foco el Pontífice, y en especial en la necesidad de políticas de contención. “El desempleo es un verdadero drama”, “Privar a una persona del trabajo es herir gravemente su dignidad” y “El trabajo está en función del hombre, no el hombre en función del trabajo”, fueron algunas de sus definiciones.

“Privar a una persona del trabajo es herir gravemente su dignidad” Durante el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, el papa León XIV afirmó que “el desempleo es un auténtico drama” y sostuvo: "El bien común exige superar el individualismo”. https://t.co/IJ3tkeLhF0 — Corta (@somoscorta) November 9, 2026

2) “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

No hicieron falta palabras para que el mensaje fuera elocuente. Uno de los lugares elegidos por León XIV, fue el Cotolengo Don Orione, donde residen personas con discapacidad.



La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en junio de 2025, vetada en agosto de 2025, e insistida con dos tercios en cada cámara del Congreso ese mismo mes. Pese a ello, el gobierno se ha negado a cumplir con la norma en su totalidad, alegando que la ley no especifica el origen de los fondos para ello.



El punto cobra relevancia en el pago a los prestadores. El Cotolengo, fue uno de los que mantuvo una larga disputa por los fondos con el Estado nacional.

3) “Robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

La disputa con las universidades nacionales ha sido otro punto distintivo en la gestión Milei. La Ley de Financiamiento Universitario (27.795), tuvo un recorrido similar a la ley de discapacidad (aprobación, veto, confirmación con mayoría de dos tercios). Pese a ello, el gobierno se ha negado a cumplir la norma en su totalidad, demorando la actualización y el envío de fondos a las casas de estudio.

El Pontífice puso el foco sobre el acceso de las mayorías a la educación superior, para lo cual la universidad pública es esencial: “Esta nación ha procurado extender la instrucción a sectores amplios de la sociedad. Hay que preservar la vocación educativa”, afirmó.

4) “Tierra, techo y trabajo, lo que el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”.

Es quizá el mayor contrapunto que quedó a la vista en la visita de León XIV a la Argentina.

En repetidas ocasiones el Presidente ha negado y denostado la idea de “justicia social” con definiciones como “La justicia social no es más que envidia con retórica”, “La justicia social es una cosa de ladrones” o “La justicia social es el caballo de Troya para la entrada del socialismo”.



"Tierra, techo y trabajo" León XIV destacó el rol de los movimientos sociales y recordó que Francisco indicó a "las tres T" como "exigencias de la justicia social". https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/EW7F6DKY4M — Corta (@somoscorta) November 9, 2026



El Pontífice no solo volvió a ponderar el concepto, sino que resaltó el rol de la economía popular y los movimientos sociales a los que el gobierno denomina “gerentes de la pobreza”. “Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado. Se organizan desde abajo”, afirmó el Papa.

5) “Los desafíos de la IA pueden poner en riesgo los puestos de trabajo”.

Se trata del debate más contemporáneo y urgente: cuál será el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado de trabajo.

El mandatario dejó clara su postura en su reciente discurso ante la ONU. “Ante la IA, Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad” y “Tenemos el compromiso de no regular de manera preventiva”, afirmó Milei.



El Papa en cambio, se ocupó de trazar un límite claro a la IA, ubicado en el desarrollo integral del ser humano. “El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano, ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador” y “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética”, advirtió el Pontífice.

"Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo los puestos de trabajo" El papa dijo que "la técnica debe estar supeditada a la ética" y pidió: "El acceso al empleo debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas". https://t.co/5iuwYADDaw — Corta (@somoscorta) November 9, 2026

6) “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

La definición del Pontífice recupera el carácter de la economía como ciencia social. La dinámica de las variables macroeconómicas solo encuentra sentido de ser si logra mejorar la calidad de vida de las personas. El mensaje contrasta con el perfil eficientista de la gestión Milei y el mensaje de “esfuerzo social” necesario para llevar adelante el ajuste.

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía" El papa León XIV pidió "prestar atención a los jóvenes" y exigió "robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación". — Corta (@somoscorta) November 8, 2026

El Papa hizo especiál énfasis en las penurias de las familias que sufren la incertidumbre. “El bien común al que sirve la autoridad debe percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana”, advirtió. El contrapunto con la mirada del presidente queda a la vista: “La frase de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez”, afirmó hace poco Javier Milei.

7) “La propiedad privada tiene una hipoteca social”.

El respeto irrestricto a la propiedad privada, es uno de los argumentos basales del gobierno de La Libertad Avanza. Sobre ese pilar se estructura la desrregulación, la baja de impuestos, la Inocencia Fiscal, y la reducción del peso del Estado en la economía.

"La propiedad privada tiene una hipoteca social" León XIV señaló que la Iglesia reconoce ese derecho, pero aclaró que "la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad". https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/bY8DOFHrhZ — Corta (@somoscorta) November 9, 2026



El Papa León XIV, contrapuso los límites que el bienestar social imponen a ese concepto fundacional: “La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”.



En otras palabras, el Papa León XIV puso en tela de juicio la capacidad de la propiedad privada para justificar el avance indiscriminado del libre mercado por sobre el acceso a condiciones de vida digna.