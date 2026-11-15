Las pymes de Vaca Muerta y la incidencia productiva de la Inteligencia Artificial (IA)

Por Rodrigo Meyer, Socio de Innovación Digital y Fernando López Chiesa, Socio a cargo de la oficina de Neuquén (Lisicki, Litvin & Abelovich)

Durante años se dijo que las pymes de la cadena no podían modernizarse por falta de escala y financiamiento. Esa premisa acaba de cambiar, y no porque haya aparecido el crédito.



En septiembre Vaca Muerta produjo 698.500 barriles diarios y el país llegó a 973.700, ambos récords. El superávit energético de los primeros nueve meses superó los US$ 9.400 millones y el sector ya explica cerca del 16% de las exportaciones argentinas. Con las nuevas inversiones y proyectos en ejecución, el ritmo se acelera.



Detrás de esos números hay cientos de empresas que transportan, fabrican, reparan y dan servicio. Muchas son pymes de Neuquén y Río Negro que en pocos años pasaron de veinte empleados a ochenta o más. Vaca Muerta está en plena expansión. ¿Qué problema le trae ese crecimiento a las empresas que la abastecen? Que crecer rápido rompe cosas.



La empresa que triplicó su operación sigue trabajando con los procesos que diseñó cuando era otra empresa. La planilla que alcanzaba para veinte equipos no alcanza para ochenta, el control de costos llega tarde y la documentación que manejaba una persona ahora ocupa a tres.

¿Cuánto hay que invertir para empezar? Mucho menos de lo que se supone. Lo que se abarató es construir. Lo que no se abarató nada es saber qué sistema construir. La buena noticia es que esa combinación favorece más a una pyme que a una empresa grande.



La respuesta clásica fue comprar un sistema. Pero el enlatado trae su propia forma de trabajar y rara vez contempla lo específico: la documentación que pide cada operadora, el parte diario, el costo real por servicio o por pozo. La empresa termina con un sistema caro y una planilla al lado.



Se repite que producir acá es alrededor de un 35% más caro que en el Permian. ¿Qué puede hacer una pyme frente a eso?

Casi nada sobre las causas principales, que son estructurales: la escala de la industria de servicios, la logística, la infraestructura. Son discusiones de política pública y de largo plazo.



Pero en ese mismo diagnóstico aparece siempre un punto distinto: que la línea media de proveedores no logra renovar tecnología porque no accede a crédito de largo plazo, y que los regímenes de promoción no la contemplan. Ese argumento era correcto hasta hace poco. Hoy ya no.



No porque haya aparecido el financiamiento, sino porque el tipo de tecnología que mueve la aguja en una empresa de cuarenta personas dejó de necesitarlo. Un desarrollo a medida —una automatización, una integración entre dos sistemas que no se hablan, un tablero de costos confiable— que hace dos años se implementaba en seis meses hoy se resuelve en semanas, impactando no sólo el tiempo sino el costo de implementación. No es una mejora incremental, es otro orden de magnitud, y cambia qué iniciativas cierran y cuáles no.



¿Por qué se abarató? Por los agentes de Inteligencia Artificial (IA): programas que no solo responden, sino que ejecutan, prueban su propio trabajo y corrigen. Resultaron muy buenos escribiendo software —porque el software se puede verificar solo— y ese fue el primer uso de la IA que pasó de la promesa al trabajo cotidiano.

El cambio de fondo es una inversión de la lógica. Antes comprabas una herramienta genérica y adaptabas tu proceso a lo que esa herramienta permitía. Hoy partís del proceso que ya tenés y la herramienta se construye alrededor de él.



Dato 16% La porción de las exportaciones argentinas que representa la matriz energética y Vaca Muerta.

Si la productividad es la única palanca que una empresa controla por sí sola, esa inversión se torna muy relevante. ¿Cuánto hay que invertir para empezar? Mucho menos de lo que se supone.

Lo que se abarató es construir. Lo que no se abarató nada es saber qué construir, tener el proceso definido, los datos razonablemente ordenados y alguien a cargo de que la cosa siga funcionando dentro de seis meses. Ahí no hay atajo, y cualquiera que ofrezca tecnología sin mencionarlo está vendiendo otra cosa.



La buena noticia es que esa combinación favorece más a una pyme que a una empresa grande. Sus problemas son chicos y específicos, que son justamente los que nunca justificaban un proyecto. Decide y lo tiene andando en semanas, sin comités ni aprobaciones en otra provincia. Una empresa grande tiene más presupuesto, pero mucho menos margen de maniobra.



¿Por dónde empezar? No por la IA, sino por la lista de las diez cosas que alguien pidió alguna vez en la empresa y nunca se hicieron porque no daban el número. Esa lista existe en todas las empresas, es más larga de lo que uno recuerda, y hoy buena parte cuesta una fracción de lo que costaba cuando se descartó.