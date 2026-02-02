Luis Caputo anticipó un 2,5% de inflación para enero 2026, aunque advierten que tarifas y clases frenarán la baja

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la inflación será en torno al 2,5% en enero. (Foto: archivo Matías Subat)

A la espera del dato oficial que el INDEC difundirá la próxima semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, le puso cifras a la expectativa oficial: aseguró que la inflación de enero se ubicará «en el entorno del 2,5%».

En una entrevista concedida este lunes a Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda destacó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa su sendero de desaceleración y comienza a mostrar una convergencia técnica con el ritmo del crawling peg (la microdevaluación diaria del tipo de cambio oficial), que el Banco Central mantiene fijo en el 2% mensual.

«La inflación está bajando porque hay un programa económico serio, basado en el equilibrio fiscal y en haber terminado con la emisión», sentenció el funcionario, ratificando el rumbo del plan de «déficit cero».

Febrero y marzo: el desafío del «piso»

Si bien el dato de enero ratificaría el rumbo descendente, el análisis del mercado advierte sobre las dificultades para sostener esa baja en el corto plazo. En su columna habitual por Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, señaló que será complejo perforar el piso del 2% en los meses de febrero y marzo.

«Olvidémonos de una inflación debajo del 2% hasta abril como mínimo», advirtió Wende. Según el especialista, el índice encontrará nuevas resistencias debido a la corrección de precios relativos y factores estacionales que impactan directo en el bolsillo:

Tarifas: la quita de subsidios y los nuevos cuadros tarifarios presionan fuerte sobre las boletas de luz y gas residenciales.



la quita de subsidios y los nuevos cuadros tarifarios presionan fuerte sobre las boletas de residenciales. Transporte y Combustibles: los ajustes en los boletos de colectivo y la actualización del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) suman décimas al índice general.



los ajustes en los boletos de colectivo y la actualización del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) suman décimas al índice general. Prepagas: las cuotas de la medicina privada continúan con actualizaciones que golpean a la clase media.



las cuotas de la medicina privada continúan con actualizaciones que golpean a la clase media. Canasta Escolar: la estacionalidad de marzo, marcada por el inicio del ciclo lectivo y el cambio de temporada de indumentaria, suele acelerar la inflación históricamente.

En este escenario de «empate» entre la baja inercial y la suba de regulados, Wende remarcó que el desafío principal sigue estando en la calle: «Los salarios siguen corriendo por debajo de la inflación y el consumo sigue frío», concluyó.

