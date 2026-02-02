Dólar oficial y blue hoy 2 de febrero 2026: estabilidad cambiaria y precios en bancos

En el inicio de la primera rueda operativa de febrero 2026, el dólar oficial minorista mantiene su postura de estabilidad y cotiza este lunes 2 de febrero a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Tras un enero que cerró con una leve baja del 1,3%, la divisa en el promedio de las entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) se ubica en los $1.465,01. En el segmento mayorista, referencia clave para el comercio exterior, la moneda estadounidense opera a $1.447, mientras que el dólar tarjeta —que incluye la carga impositiva para gastos en el exterior— se posiciona en $1.904,50, consolidando una brecha cambiaria con los dólares financieros que se mantiene en niveles mínimos históricos cercanos al 1%.

Seguí toda la información de hoy, lunes 2 de febrero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 2 de febrero 2026

El precio del dólar oficial banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 2 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1405 1465 Banco BBVA 1420 1470 Banco Supervielle 1431 1471 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1420 1470 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1420 1475 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 2 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 2 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas cambiarias: el nuevo piso y techo del dólar tras la indexación de febrero 2026

A partir de hoy, el Banco Central (BCRA) actualizó los límites del sistema de bandas cambiarias, el esquema de flotación administrada que reemplazó al antiguo crawling peg. Siguiendo la normativa vigente que indexa los márgenes según la inflación de dos meses previos (T-2), los nuevos valores operativos para la rueda de este lunes son:

Referencia de Banda 30 de enero 2026

(cierre) Lunes

2 de febrero 2026 Límite Superior (Techo) $1.563,31 $1.602,6 Límite Inferior (Piso) $894,10 $916,45

Este ajuste del 2,5% mensual —basado en el IPC de noviembre— otorga al mercado un corredor de precios más amplio frente a la volatilidad estacional de inicios de año. Mientras el dólar mayorista continúe operando en la zona de los $1.447, el organismo monetario mantiene su política de no intervención obligatoria, permitiendo que la oferta privada regule la liquidez de la plaza.

No obstante, el BCRA conserva la facultad de realizar compras estratégicas para el fortalecimiento de reservas, que ya superan los u$s 31.500 millones en términos brutos al cierre de la última semana.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 2 de febrero 2026

Lunes 2 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1450 1470

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria se consolida en mínimos históricos

En el inicio de la operatoria bursátil de este lunes 2 de febrero 2026, los tipos de cambio financieros muestran una calma notable, reflejando la confianza del mercado en el nuevo esquema monetario. El dólar MEP (o bolsa) cotiza manteniéndose apenas por debajo del valor de venta del dólar oficial minorista. Esta paridad técnica ha llevado la brecha cambiaria a un terreno marginal del 1%, un nivel que no se registraba con tal estabilidad en los últimos años.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado habitualmente por empresas para girar divisas al exterior, a pesar de un ligero reacomodamiento al alza del 0,7% registrado al cierre de la semana pasada, el CCL sigue mostrando una brecha controlada respecto al dólar mayorista ($1.447), lo que facilita las operaciones de comercio exterior y reduce las expectativas de devaluación brusca para el corto plazo. La combinación de una alta liquidación de exportadores y una demanda de pesos sostenida por las tasas de interés reales positivas continúa siendo el principal motor de esta estabilidad financiera.

Resumen de apertura (11:00 AM):

Dólar MEP: $1.458,88 (Estable).

$1.458,88 (Estable). Dólar CCL: $1.508,47 (Tendencia lateral).

$1.508,47 (Tendencia lateral). Brecha Cambiaria: 1% (Mínimo histórico).

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este lunes 2 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: