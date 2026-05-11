Cambió su identidad para huir de un homicidio en Neuquén: la Justicia lo detuvo e imputó 5 años después

La fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega formularon cargos contra un hombre que permaneció prófugo durante más de cinco años y que ahora quedó acusado por un ataque a tiros ocurrido en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur de Neuquén. En el hecho murió Rubén Alejandro Polanco y otras dos personas resultaron heridas.

La audiencia se realizó este lunes y estuvo a cargo del juez de garantías Juan Guaita, quien avaló la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y dispuso cuatro meses de prisión preventiva para el imputado.

El ataque ocurrió en una plaza de Valentina Sur

Según la investigación, el hecho ocurrió el 22 de enero de 2021 entre las 20:30 y las 21 en una plaza ubicada sobre las calles Choele Choel y San Ignacio.

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, el acusado llegó al lugar junto a otro hombre a bordo de un Citroën C3 gris con vidrios polarizados. Una vez allí, el acompañante descendió del vehículo y comenzó a disparar con una pistola calibre 9 milímetros contra una víctima, mientras el ahora acusado permanecía al volante y gritaba: «Matalo, matalo».

Como consecuencia del ataque, el hombre recibió cinco disparos que le provocaron fracturas en ambas piernas y debió permanecer internado durante más de 30 días. Otra de las víctimas intentó intervenir para frenar la agresión y recibió un disparo en el antebrazo izquierdo.

En medio de la balacera, Rubén Alejandro Polanco fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo que le provocó una hemorragia toracoabdominal fatal.

La fiscalía sostuvo que hubo un «plan previo»

Durante la audiencia, la fiscal Juárez atribuyó al imputado el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con dos tentativas de homicidio agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

La representante del MPF sostuvo que existió un «plan previo» y remarcó que el acusado tuvo dominio funcional del hecho al conducir el vehículo utilizado tanto para llegar al lugar como para escapar tras los disparos.

Lo detuvieron en Senillosa

Jávega detalló que el acusado permaneció prófugo desde enero de 2021 hasta el pasado 7 de mayo, cuando fue detenido durante un allanamiento realizado en Senillosa por personal de la división de recaptura de evadidos de la Policía del Neuquén.

Según la fiscalía, el hombre residía desde hacía aproximadamente dos años en una zona de chacras de difícil acceso, utilizaba otra identidad y había modificado su apariencia física dejando crecer el cabello y la barba. También se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 blanca.

La defensa no cuestionó la formulación de cargos, aunque pidió prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. El juez rechazó el planteo y destacó que el imputado logró mantenerse oculto durante más de cinco años pese a tener una orden de captura vigente.