Luis Caputo celebró la inflación de noviembre 2025: “son los menores niveles en 8 años”

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes los datos oficiales de inflación correspondientes a noviembre de 2025, que mostraron una nueva desaceleración y ubicaron al índice en su nivel más bajo de los últimos ocho años.

Según informó el Gobierno, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional registró una variación mensual de 2,5%, con una inflación núcleo de 2,6%. En tanto, las categorías estacionales y reguladas mostraron incrementos del 0,4% y 2,9%, respectivamente.

Inflación interanual y acumulada

La variación interanual del IPC alcanzó el 31,4%, un número significativamente menor al de los últimos años.

En el acumulado de los primeros 11 meses del año, la inflación se ubicó en 27,9%, el valor más bajo para ese período desde 2017, cuando había sido del 21%.

Inflación de noviembre: 2,5%



✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas.



✅ La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,4%.



✅ La inflación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 11, 2025

Caputo: “El orden fiscal y monetario fue clave”

A través de un mensaje público, Caputo subrayó que, a casi dos años de gestión, el Gobierno logró bajar la inflación mensual desde el 25,5% de diciembre de 2023 hasta el 2,5% actual, lo que representa “los menores niveles en 8 años”.

El ministro atribuyó la mejora a la política económica del oficialismo:

“El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico”.

Según añadió, el EMAE mostró una suba del 1,4% entre julio y septiembre, lo que, según el Gobierno, confirma una recuperación en curso.

Si bien los números marcan una desaceleración, analistas advierten que la estabilidad dependerá de la evolución del tipo de cambio, las tarifas reguladas y el ritmo de crecimiento económico en los próximos meses.

No obstante, desde el Ministerio de Economía aseguran que la tendencia descendente continuará y que el objetivo de sentar las bases para la desinflación sostenida está “en pleno proceso de consolidación”.