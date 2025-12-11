Inflación en Neuquén: la carne picada subió más de 70% en un año y la ropa bajó antes de las fiestas

Este viernes se conoció el dato de inflación de noviembre: a nivel nacional fue de 2,5%, mientras que en Neuquén fue de 2,4%. Según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia, los alimentos y bebidas subieron más de la media nacional, mientras que la ropa bajó sus precios antes de la llegada de las fiestas de fin de año.

En el informe de índice de precios del mes de noviembre, indicaron que la inflación acumulada en el 2025 es de 34,9% (un 7% por encima de la nacional), mientras que la variación interanual fue de 38,7% ( un 7,3% arriba de la media del Indec).

Inflación en Neuquén: todo sube, la ropa baja

A nivel nacional, el rubro que menores aumentos presentó en noviembre fue el de indumentaria: según el Indec, la división Prendas de vestir y calzado tuvo un alza de 0,5%.

En Neuquén, la tendencia fue a la inversa y desde Estadística y Censos de la provincia informaron que la misma división en el último mes tuvo una baja de 0,2%, siendo así el único relevamiento en marcar precios inferiores que en octubre.

El dato llamó la atención dado a que en el último tramo del año hay una tendencia de subir la demanda de indumentaria, dado a las fiestas de fin de año.

Aún así, en los 11 meses del 2025 la ropa y calzado en Neuquén subió en promedio 9,4%, mientras que de forma interanual tuvo incrementos de 11,2%.

La carne picada subió más del 70% desde noviembre de 2024

Uno de los rubros que aumentaron por encima de la inflación media fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%), cuyos incrementos con mayor impacto se registraron en carne bovina, productos de panificación y frutas frescas.

En el informe de la dirección provincial hay un cuadro de «precios medios» que marca los precios promedio al consumidor de un conjunto seleccionado de alimentos y bebidas de la canasta del IPC-NQN.

Comparado con noviembre de 2024, la carne picada especial tuvo una variación de 71,8% luego de subir 1,8% el último mes. En lo que va del corriente año, ya incrementó 56,1% y se encuentra a $13.969,71, aproximadamente.

Asimismo, el alimento que más aumentó en estos 11 meses fue el tomate redondo (99,5%) y en las góndolas se halla -en promedio- a $4.207,79.

Lo que más subió en el mes de noviembre 2025 en Neuquén fue el kilo del limón (39,1%) y cuesta en promedio $3.352,64.

Por otra parte, los alimentos que bajaron en noviembre fueron Arroz blanco simple (-0,5%), Pollo entero (-3,2%), Mortadela (-0,3%), Queso cremoso (-0,7%), Queso sardo (-1,4%), Huevos de gallina (-1,6%), Lechuga (-16%), Tomate redondo (-5,6%), Tomate entero en conserva (-2,5%), Arvejas secas remojadas (-1,3%), y la Yerba mate (-2,0%).

En lo que va del año, el alimento que más bajó su precio fue el zapallo zanco (-28,5%) y vale en promedio en noviembre 2025 $1.206,19 el kilogramo.

Por último, comparado con noviembre de 2024, lo que más bajó fue la papa (-28,2%) y el kilo está a $1.175,62, aproximadamente.