¿Cómo abre el dólar oficial y blue hoy? Detalles de la brecha cambiaria del 11 de diciembre 2025

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este jueves 11 de diciembre 2025, el mercado opera atento a la reacción tras la nueva licitación de deuda. Seguí acá la cotización actualizada del dólar blue y el oficial. Chequeá los valores de venta del MEP y el CCL y accedé al análisis clave sobre la brecha cambiaria para saber cómo defender tu bolsillo en esta jornada.

El dólar oficial inicia este jueves 11 de diciembre 2025 en:

$1.460 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.450 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:

$1.470 para la venta.

Dólares financieros.

Dólar hoy: máxima atención en los financieros. Este jueves 11 de diciembre 2025, el mercado inicia la rueda operativa con la lupa puesta sobre los tipos de cambio bursátiles. Mirá a cuánto abren el dólar MEP y el CCL y seguí la tendencia. Todo lo que tenés que saber antes de operar en una jornada clave para reacomodar tus finanzas tras los anuncios de deuda.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 11 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 11 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1405 1455 Banco Nación 1410 1460 Banco ICBC 1405 1455 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1420 1460 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1460 Banco Santander 1410 1460 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1405 1465 Banco Piano 1415 1475 Banco BPN 1400 1470

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 11 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 11 de diciembre 2025:

$1.400 para la compra .

. $1.470 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 11 de diciembre 2025

Jueves 11 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1430 1450

Los dólares financieros operan este jueves 11 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.472,10

Dólar CCL:

Apertura: $1.504,39

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 11 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.898 en diciembre 2025.

El Tesoro volvió al mercado: colocó deuda por US$ 1.000 millones

En una jornada clave para la estrategia financiera del Gobierno, el Ministerio de Economía concretó ayer la licitación del nuevo Bonar 2029. El Tesoro adjudicó US$ 1.000 millones tras recibir ofertas que superaron los US$ 1.400 millones, lo que validó una tasa de corte anual del 9,26%.

Según fuentes oficiales, estos fondos se destinarán a cubrir los vencimientos de capital previstos para enero, buscando despejar la incertidumbre sobre las reservas del Banco Central en el arranque de 2026.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: