¿Cómo abre el dólar oficial y blue hoy? Detalles de la brecha cambiaria del 11 de diciembre 2025
¿A cuánto cotiza el DÓLAR HOY? Repasá acá los valores de este jueves 11 de diciembre 2025, en la tercera rueda de la semana en el mercado cambiario. Información actualizada y confiable sobre las cotizaciones nacionales, el mercado financiero y el precio en Neuquén.
¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este jueves 11 de diciembre 2025, el mercado opera atento a la reacción tras la nueva licitación de deuda. Seguí acá la cotización actualizada del dólar blue y el oficial. Chequeá los valores de venta del MEP y el CCL y accedé al análisis clave sobre la brecha cambiaria para saber cómo defender tu bolsillo en esta jornada.
El dólar oficial inicia este jueves 11 de diciembre 2025 en:
- $1.460 en Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:
- $1.450 para la venta.
En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:
- $1.470 para la venta.
Dólares financieros.
- Dólar hoy: máxima atención en los financieros. Este jueves 11 de diciembre 2025, el mercado inicia la rueda operativa con la lupa puesta sobre los tipos de cambio bursátiles. Mirá a cuánto abren el dólar MEP y el CCL y seguí la tendencia. Todo lo que tenés que saber antes de operar en una jornada clave para reacomodar tus finanzas tras los anuncios de deuda.
Seguí toda la información acá.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 11 de diciembre 2025
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 11 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1405
|1455
|Banco Nación
|1410
|1460
|Banco ICBC
|1405
|1455
|Banco BBVA
|1410
|1460
|Banco Supervielle
|1420
|1460
|Banco Ciudad de Bs As
|1410
|1470
|Banco Patagonia
|1415
|1465
|Banco Hipotecario
|1420
|1460
|Banco Santander
|1410
|1460
|Banco Credicoop
|1415
|1465
|Banco Macro
|1405
|1465
|Banco Piano
|1415
|1475
|Banco BPN
|1400
|1470
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 11 de diciembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este jueves 11 de diciembre 2025:
- $1.400 para la compra.
- $1.470 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 11 de diciembre 2025
Jueves 11 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1430
|1450
Los dólares financieros operan este jueves 11 de diciembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.472,10
Dólar CCL:
- Apertura: $1.504,39
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 11 de diciembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.898 en diciembre 2025.
El Tesoro volvió al mercado: colocó deuda por US$ 1.000 millones
En una jornada clave para la estrategia financiera del Gobierno, el Ministerio de Economía concretó ayer la licitación del nuevo Bonar 2029. El Tesoro adjudicó US$ 1.000 millones tras recibir ofertas que superaron los US$ 1.400 millones, lo que validó una tasa de corte anual del 9,26%.
Según fuentes oficiales, estos fondos se destinarán a cubrir los vencimientos de capital previstos para enero, buscando despejar la incertidumbre sobre las reservas del Banco Central en el arranque de 2026.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025
Dólar oficial en diciembre 2025:
- Piso de la banda: $923
- Techo de la banda: $1.516
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
