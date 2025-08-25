Luis Caputo reconoció que las altas tasas de interés impactarán en el nivel de actividad

«¿Una suba de tasas en pesos te puede llevar a una recesión?», fue el disparador que lanzó en la red social X el economista Fernando Marull. La publicación indagaba sobre el efecto que puedan generar en el nivel de actividad las tasas de interés en pesos que superan largamente el 60% anual.

La respuesta llegó en la mañana del lunes y quien intentó saldar la inquietud fue nada menos que el ministro de economía de la nación, Luis Caputo. El conductor de la política económica volvió a defender el cambio de política monetaria desplegado desde julio, en el que las tasas de interés pasaron a ser endógenas. Además, volvió a asignar la volatilidad de las últimas semanas al «riesgo político».

La publicación original de Fernando Marull afirmaba que pese a lo elevado de las tasas de interés, no había riesgo de recesión. «El crédito que no llega a 9%PBI. Aun si sumamos al mercado de capitales. Se sabe, Argentina es todo PPL (Capital Propio + Privado + Local; NO bancaria, Publica ni Extranjera)», afirmó el especialista.

¿Una suba de tasas en pesos te puede llevar a una recesión? Para mi no. El credito que no llega a 9%PBI. Aun si sumamos al mercado de capitales. Se sabe, Argentina es todo PPL (Capital Propio + Privado + Local; NO bancaria, Publica ni…

No obstante, en el mismo posteo Marull afirmó que las tasas estan «ridículamente altas», desestimó la idea de que la abrupta suba de tasas obedezca al riesgo político, y estimó que la corrección del tipo de cambio de las últimas semanas terminará siendo expansiva. «La suba del dólar real (casi +20% real) desde marzo -para mi- luce mas expansiva en varios sectores (agro, exportadores, construcción, turismo), que el costo de la suba de la tasas de interés. Porque muchos sectores dependen mas del impacto de dólar que la tasa de interés», afirmó el economista.

El planteo logró despertar la atención del propio Luis Caputo, que dedicó un extenso posteo en su perfil de X para responder en detalle, en el cuál además dejó un pronóstico en relación a la dinámica de la actividad económica durante los próximos dos meses.

El ministro estructuró su respuesta en tres puntos y una conclusión. En primer lugar, reafirmó que las «tasas de interés son endógenas» (las determina el mercado). «Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo» afirmó Caputo.

El ministro insistió en que las tasas de interés son arbitradas por el mercado, negó que se encuentren en un nivel «ridículamente» alto, y volvió a asignar la suba al riesgo político. No obstante, admitió que habrá impacto en el nivel de actividad hasta las elecciones de octubre.

En el segundo punto y en la misma línea de razonamiento de que es el mercado quien arbitra el nivel de tasas de interés, Caputo se opuso a la idea de que las tasas están demasiado altas. «Si las tasas estuvieran “ridículamente” altas, ya las hubieran arbitrado. El mercado estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps y por lo tanto las tasas bajarían», afirmó el ministro.

En tercer lugar y en respuesta al interrogante inicial de Marull, Caputo afirmó que una abrupta suba de tasas de interés sí puede generar una recesión. «Una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, SÍ te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real», sentenció el ministro.

Por último, insistió que la suba de tasas está relacionada con el riesgo político. Caputo aventuró además que el gobierno obtendrá un buen resultado en las elecciones, y que eso llevará nuevamente las tasas a la baja. «Nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA. Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas», estimó.

Fer,

1. las tasas SON endógenas.

Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo.

2. Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran…

Sobre el final del posteo Caputo realizó un pronóstico sobre la dinámica de la macro hasta las elecciones legislativas. El ministro de economía reconoció que la suba de tasas de interés probablemente genere un impacto sobre el nivel de actividad económica en el corto plazo. Luego aclaró que ese impacto debiera moderarse rápidamente una vez cerrado el proceso electoral.

«Podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones», cerró su publicación matutina el conductor de la política económica.