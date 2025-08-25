Martín Menem sobre las presuntas coimas en Discapacidad: «Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina»

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó esta mañana que las denuncias por presuntas coimas en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses, y enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)«.

En relación con las denuncias sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el diputado dijo que en las próximas elecciones “probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”, en diálogo con A24.

«No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas», para las elecciones, aseguró.

Presuntas coimas en Discapacidad | Lule Menem sobre los audios de Diego Spagnuolo: «Absoluta falsedad»

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una «burda operación política del kirchnerismo».

En su descargo, el funcionario, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno.