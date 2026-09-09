Caputo busca otros US$1000 millones con bancos internacionales para evitar endeudarse en Wall Street

El ministerio de Economía mantiene conversaciones con bancos internacionales de primera línea para obtener financiamiento por cerca de US$1000 millones. La estrategia busca cubrir los vencimientos de deuda de las próximas semanas sin recurrir a emisiones de bonos en mercados externos como Wall Street o Londres, donde el costo financiero se incrementó.

Según confirmaron fuentes privadas y del ministerio de Economía a La Nación, el equipo que encabeza Luis Caputo negocia un crédito inicial por unos US$500 millones[cite: 1]. Esta operación contará con el respaldo de una garantía por US$250 millones aprobada a finales de julio por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El plan oficial prevé replicar este esquema con Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata). La intención es que el organismo multilateral otorgue en las próximas semanas una garantía similar de US$250 millones para captar otros US$500 millones del sector privado. En agosto, el directorio de Fonplata modificó su normativa para incorporar garantías entre sus instrumentos, y la Argentina sería el primer país en utilizar esta modalidad.

Financiamiento alternativo y tasas elevadas

El mecanismo utilizado le permite al Tesoro obtener divisas de la banca privada sin que los organismos internacionales deban desembolsar la totalidad de los fondos. Al asumir una parte del riesgo con sus garantías, se mejoran las condiciones crediticias para el país. Fuentes al tanto de la negociación con la CAF indicaron que el préstamo con los bancos privados tendría tres años de gracia y un plazo de amortización de cuatro a cinco años.

Esta vía forma parte del programa financiero de Caputo, que para 2026 contemplaba captar US$4000 millones mediante instrumentos respaldados por organismos multilaterales[cite: 1]. En lo que va del año, el Gobierno ya obtuvo US$3200 millones bajo esta modalidad: US$2000 millones a través del Banco Mundial —con seis años de plazo y una tasa del 6,3%— y US$1200 millones mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a diez años y con una tasa del 7,75%.

La decisión de avanzar con estos créditos responde al encarecimiento del endeudamiento tradicional. De acuerdo con datos de Econviews, una eventual emisión de bonos argentinos requeriría hoy convalidar tasas del 9,43% a cinco años y del 9,78% a diez años, debido al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y al incremento del riesgo país. Por este motivo, Economía interrumpió recientemente las colocaciones del título AO29 en el mercado local y busca evitar por completo las salidas a los mercados internacionales.

Con información de LN.