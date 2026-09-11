La formación de Boca vs. Central Córdoba, confirmada: rotación masiva de Arruabarrena en el Clausura

Sebastián Villa será titular esta noche ante Central Córdoba y compartirá delantera con Ángel Romero y Enner Valencia. (Foto: Archivo - Clarín Fotografía)

Boca Juniors recibirá a Central Córdoba este viernes desde las 21:30 en la Bombonera por la novena fecha del torneo Clausura. El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

Pensando en el duelo del próximo martes ante San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de la victoria por 1-0 en condición de local, Rodolfo Arruabarrena volverá a disponer de un equipo alternativo, tal como ocurrió en la última fecha, en el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza.

En primera instancia, el Vasco sufrió una sensible baja en el arco: Álvaro Montero está en Colombia por el fallecimiento de su abuela y no fue convocado. Leandro Brey será su reemplazante y Javier García estará en el banco de suplentes.

En la defensa, Dylan Gorosito estará por el lateral derecho, Nicolás Figal y Marco Pellegrino compartirán la zaga central y por el costado izquierdo estará Lautaro Blanco, uno de los dos futbolistas que no descansarán respecto al último duelo ante el conjunto brasileño.

El otro es Tomás Belmonte, que esta noche oficiará de mediocampista central y estará acompañado por los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, que saldrá desde el inicio por primera vez en el año, en la mitad de la cancha.

Por último, la delantera estará compuesta por Ángel Romero, quien disputará su tercer partido desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena y el primero como titular, Enner Valencia y Sebastián Villa.

De esta manera, la formación de Boca vs. Central Córdoba será: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero, Enner Valencia y Sebastián Villa.