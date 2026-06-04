Luz verde de Washington: el FMI elogió la compra de reservas del Banco Central pero le exige blindarse ante shocks externos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el ritmo de compra de dólares por parte del Banco Central y destacó que está cerca de cumplir con la meta anual que fue fijada en la reformulación del programa en curso.

“Desde comienzo de 2026 el Banco Central compró U$S 10.000 millones en divisas, acumulando una posición de reservas internacionales netas de U$S 7.000 millones y están cerca de alcanzar la meta de U$S 8.000 millones”, remarcó la vocera del organismo, Julie Kozack en una conferencia brindada este jueves.

Cabe recordar que Argentina incumplió la meta de acumulación de reservas a diciembre de 2025, por lo que el FMI tuvo que otorgar una dispensa para mantener en pie el programa vigente.

La conducción económica cambió de política a fines de 2025 y anunció que comenzaría a comprar dólares para fortalecer las reservas, algo a lo que se venía negando porque pretendía que la cotización del dólar continuara bajando.

Letra chica y contabilidad: la diferencia entre comprar dólares y acumular reservas

El cambio de postura se inició en enero y se mantuvo firme con lo cual rápidamente se cumplió el objetivo.

La acumulación difiere de las compras porque buena parte de los dólares adquiridos se usaron para pagar deudas. Luego también existe un criterio no bien explicitado para definir que parte de las reservas son “compras” y cuales se consideran “acumulación”.

Kozack afirmó que “la proyección para Argentina es alentadora” y señaló que “el enfoque a corto plazo sigue siendo aumentar las reservas lo que le permitirá al país estar mejorar preparado para afrontar los shocks externos”.

La vocera destacó que “las autoridades están comprometidas con el ancla fiscal y están planeado seguir fortaleciendo, los marcos fiscales y tributarios con el tiempo”.

También resaltó la decisión de fortalecer el frente fiscal “incluso ante una reducción gradual de las retenciones” y además de ya contar con “una fórmula de actualización de las pensiones” más adecuadas. Kozack volvió a destacar “el progreso significativo que realizó el Gobierno para estabilizar la economía del país en los últimos dos años y medio”.

“La inflación cayó del 200 al 30%, el déficit fiscal se redujo 5 puntos del PIB, se registró superávit primarios consecutivos en dos décadas y la pobreza cayó de 50 a 30%”, enumeró.

Añadió que también “hubo reformas importantes, en lo fiscal, comercial y laboral, en algunos casos con apoyo del Congreso. El objetivo es crear economía más abierta y de mercado”.