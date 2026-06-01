Acumulación de reservas y riesgo país en baja: por qué Domingo Cavallo coincide con el FMI y marca diferencias con Luis Caputo

El exministro Domingo Cavallo y el actual titular de Economía, Luis "Toto" Caputo. El rumbo del cepo cambiario y la velocidad para juntar reservas en el Banco Central reavivan las diferencias de enfoque entre ambos. (Foto: gentileza)

La estrategia económica argentina transita un período de definiciones clave en las negociaciones internacionales. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, coincidió con el FMI sobre la urgencia de acumular reservas en el Banco Central (BCRA) para sostener la baja del riesgo país y mejorar el financiamiento.

Sin embargo, este alineamiento convive con un marcado contrapunto hacia el interior del equipo económico liderado por Luis «Toto» Caputo, exponiendo diferencias sobre el crédito bimonetario y la velocidad para eliminar el cepo en lo que resta de 2026.

Dólares en el Banco Central: la regla de abril que volteó el riesgo país

Según explicó Cavallo en su blog personal, el giro en la estrategia macroeconómica implementado por el Gobierno a partir del segundo trimestre representó un acierto fundamental. «Comenzar a acumular reservas ha sido la mejor decisión de política macroeconómica que el Gobierno ha adoptado desde el mes de abril», sostuvo el economista, vinculando directamente este factor con la mejora de los mercados financieros. Según su visión, la acumulación de divisas, potenciada por el superávit comercial, explica el desplome del índice de riesgo país.

No obstante, el exministro reveló que existían dudas iniciales dentro del propio Palacio de Hacienda respecto a esta dinámica. Según el documento oficial «Argentina 2026 A4 SR», correspondiente a la revisión del acuerdo con el Fondo, el equipo de Caputo relativizaba la relación causa-efecto:

La postura del equipo económico: Las autoridades advirtieron contra el establecimiento de una relación causal directa entre el nivel de reservas y el riesgo soberano, argumentando que ambas variables están determinadas por factores comunes.





Las autoridades advirtieron contra el establecimiento de una relación causal directa entre el nivel de reservas y el riesgo soberano, argumentando que ambas variables están determinadas por factores comunes. La réplica de Cavallo: El economista enfatizó que los acontecimientos de los últimos 30 días demostrarán que la acumulación acelerada de divisas es la vía más segura para abaratar el costo del financiamiento externo para el sector privado y público.



El debate por los créditos en dólares: el contrapunto entre el FMI y Luis Caputo

A diferencia de su alineamiento en el plano de las reservas, Cavallo respaldó la postura de los negociadores argentinos en el debate sobre los préstamos bancarios en moneda extranjera, una discusión que divide aguas con el staff del FMI. El organismo internacional propuso que las políticas macroprudenciales mantengan límites estrictos al otorgamiento de créditos en dólares a prestatarios que no cuenten con cobertura cambiaria natural.

Frente a la advertencia del Fondo, el exministro defendió la flexibilización impulsada por el Gobierno bajo las siguientes premisas:

El modelo de Perú y Uruguay: Cavallo señaló que, dado el carácter bimonetario de la economía, es conveniente expandir el crédito en dólares a todo tipo de prestatarios solventes para financiar inversiones en equipamiento y capital de trabajo.





Cavallo señaló que, dado el carácter bimonetario de la economía, es conveniente expandir el crédito en dólares a todo tipo de prestatarios solventes para financiar inversiones en equipamiento y capital de trabajo. Canalización del ahorro local: El libre flujo de estos créditos permite que el aumento de los depósitos en dólares registrado en los últimos meses —proveniente del atesoramiento de personas ya no afectadas por restricciones parciales— se quede en el sistema bancario nacional en lugar de migrar al exterior o quedar en billetes físicos.

Eliminación total del cepo cambiario y la traba para bajar la inflación en 2026

El verdadero test para consolidar la estabilidad financiera de la Argentina radica, según Cavallo, en la remoción absoluta de las restricciones cambiarias. La eliminación completa del cepo cambiario y de los límites al movimiento de capitales es considerada por el economista como la única alternativa eficaz para despejar el riesgo de un salto devaluatorio en el horizonte.

Sin embargo, en el plano de los precios, el exministro arrojó una advertencia fría para la segunda mitad del año: no se visualiza que en lo que resta de 2026 y 2027 el frente fiscal pueda aportar una contribución adicional para reducir la tasa de inflación. Aunque destacó el férreo control del gasto público por parte de la Nación, aclaró que no hay mucho espacio para bajas mayores a las logradas, trasladando la presión de la reactivación y la desinflación al plano de la política monetaria y crediticia.

Finalmente, Cavallo aprovechó para recordar un viejo cortocircuito con el actual titular del Palacio de Hacienda. Apuntó que el ministro Luis Caputo lo «atacó disgustado» en el pasado a raíz de un informe donde señalaba que la estabilidad definitiva llegaría recién sin cepo, ocasión en la que afirmó que el funcionario «razona más como operador de mercado que como economista», una tensión política que vuelve a emerger en medio de las discusiones de cara al próximo año electoral.