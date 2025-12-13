Mariano Kestelboim: “La competitividad no puede medirse solo por tipo de cambio”

Cierra un año convulsionado en materia política, económica y fnanciera. Momento de hacer balance y proyectar el inicio de un 2026 desafiante. El economista Mariano Kestelboim dialogó con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva de cara a la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei.

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones le deja el cierre de 2025?

RESPUESTA: Bueno, estoy sorprendido. Especialmente por los dos salvatajes que requirió el gobierno este año. No tanto por el primero, el del Fondo Monetario, porque sospeché que podía llegar a ocurrir bastante rápido a tono con la política económica que se venía aplicando, pero sí me sorprendió tremendamente el segundo, el del Tesoro de los Estados Unidos. Fue muy fuerte, cambió drásticamente las expectativas, y le permitió a al presidente Javier Milei consolidarse en el poder. Antes de ese rescate era más que evidente que el gobierno se encaminaba a una derrota que iba a ser aplastante. Ya habíamos tenido un anticipo con las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Luego de ese apoyo, que fue muy contundente, la economía consiguió cierto grado de estabilización.

P: ¿Qué cambió en ese mes previo a las elecciones para el votante promedio?

R: Yo creo que al votante le dio mucho miedo que el Gobierno Nacional perdiera las elecciones, porque se ingresaba nuevamente en el circuito de desgobierno que padeció la economía argentina desde fines del gobierno de Alberto Fernández hasta principios del gobierno de Javier Milei. Desde el segundo semestre de 2024 el presidente consiguió una muy importante desaceleración de la inflación, consiguió cierta estabilidad y eso fue, creo yo, lo que terminó empujando la elección a favor del oficialismo.

P: ¿Ese apoyo internacional es el mayor logró económico del gobierno?

R: El único logro del Gobierno Nacional en materia económica, fue bajar la inflación. Pero de todas formas estamos evidenciando en estos últimos seis meses una aceleración inflacionaria. Ya es el sexto mes consecutivo de aumento del IPC, así que ya estamos nuevamente en niveles de inflación moderada tendiendo a alta.

El gobierno va a necesitar sí o sí rollear vencimientos de deuda y conseguir nuevo financiamiento. Los vencimientos de deuda en los próximos 12 meses acumulan más de 20.000 millones de dólares.

P: ¿Qué mirada tiene en materia cambiaria?

R: Siguiendo la serie histórica, el tipo de cambio parece levemente atrasado. Pero de todas formas, esa serie histórica está de alguna forma desatendiendo, por un lado, el auge de la exportación de minerales y particularmente de energía. Eso hace que, desde hace unos meses y para adelante, el tipo de cambio tienda a ser un poco más bajo que lo que era históricamente. Y por otra parte, hay un cambio muy fuerte de precios relativos, y eso no se refleja en el tipo de cambio real multilateral. Y el cambio de precios relativos está restándole competitividad a la economía argentina. Básicamente porque lo que más aumentó en los últimos dos años han sido los servicios no transables que forman parte del costo de las empresas con un peso muy importante, como es la energía, como es el transporte, y también servicios financieros. Telecomunicaciones también aumentaron desproporcionadamente. Incluyendo noviembre de este año, el IPC lleva acumulado un aumento del 250% en los dos años de la gestión Milei. En ese lapso, la tarifa de servicios públicos que menos aumentó fue la electricidad, que subió 385% en promedio. Y después el gas, el agua y demás aumentaron holgadamente por encima del 500%. Entonces, la competitividad hay que medirla con un ecualizador un poco más complejo que simplemente el tipo de cambio.

P: Desde el gobierno afirman que el ingreso de capitales por energía, minería y agro en los próximos años, alcanzará para atender vencimientos y sostener un tipo de cambio apreciado ¿Qué opina?

R: No estoy de acuerdo. Me parece que, si bien es evidente que el aumento de ingresos por exportaciones de estos grupos de productos va a ser muy importante y va a moderar las necesidades históricas de financiamiento que ha tenido la economía argentina, no va a ser suficiente. El gobierno va a necesitar sí o sí rollear vencimientos de deuda y conseguir nuevo financiamiento. Los vencimientos de deuda en los próximos 12 meses acumulan más de 20.000 millones de dólares, y el incremento esperado en los ingresos por minería y energía y agro, no alcanza a 20.000 millones de dólares. También hay una tendencia muy fuerte a la formación de activos externos, que resta recursos a la economía, y las exportaciones industriales también van a estar en baja. Hubo un momento en el año, en este año, que hubo exportaciones contracíclicas, pero las empresas industriales ya se están reconvirtiendo y están volviéndose mucho más importadoras, y eso va a generar más importaciones para la Argentina, y entonces va a ser menos sustentable ese incremento de exportaciones, el saldo comercial va a terminar en baja.

P: ¿Es un problema la cuenta corriente?

R: Sí, sin dudas. Solo turismo, va a significar este año más de 10.000 millones de dólares, y en los primeros meses del 26, por una cuestión estacional y por el atraso cambiario, va a haber mucha más demanda de divisas por turismo que en 2025. Después el resto de la estructura que producía para abastecer al mercado interno, se está reconvirtiendo y va a requerir más importaciones. Todo indica que no vamos a una cuenta corriente superavitaria, por el contrario, creo que va a ser deficitaria. A eso hay que agregar que se acumulan vencimientos de deuda, tanto de capital como de intereses.

Eliminar Ingresos Brutos es una idea súper saludable. Pero aún no está claro cómo el IVA provincial va a alcanzar para sustituir Ingresos Brutos.

P: Se observa una larga lista de cierre de empresas ¿Cómo se sostiene la matriz productiva?

R: Por lo que yo he tratado con muchas empresas, en especial industriales, tenían las expectativas puestas en un cambio de política luego de las elecciones y estaban tratando de ecualizar producción con importaciones para abastecer el mercado interno. Como vieron que Milei consolidó su gobierno, logró el apoyo de Estados Unidos, y hay expectativa de que el tenor de política económica se sostenga hasta el final del mandato e incluso tiene buenas chances de conseguir la reelección en el 27, comienzan a tomar la decisión de cerrar directamente los emprendimientos productivos. Creo que este fenómeno de empresas que están cerrando se va a ir acrecentando y vamos a un panorama de mayor precarización laboral, no solamente por incremento del desempleo, sino fundamentalmente por la sustitución de empleo formal, privado, con todas las condiciones de los derechos laborales conseguidos, por empleo sin ese tipo de sostenimiento más allá del resultado de la reforma laboral.

P: ¿Qué opina de lo que sería la reforma tributaria?

R: Me parece que eliminar Ingresos Brutos es una idea súper saludable. Está muy bien eso.

Pero después, cómo el IVA provincial va a alcanzar para sustituir Ingresos Brutos, eso yo no lo veo. La verdad que me parece muy complicado porque el IVA es un impuesto que recae plenamente sobre el consumidor final. Aún falta mucha información al respecto. No está claro cómo harían las provincias para recuperar esos fondos si la Nación es la que sigue recaudando la totalidad del IVA.

P: ¿Qué opina de la idea de eliminar el Impuesto al Cheque y reemplazarlo por un Impuesto al Efectivo?

R: Todo lo que sea blanqueo, que busque el blanqueo, que busque la formalización de las operaciones, es bienvenido. No solo el castigo fiscal al uso de efectivo, sino premios por el no uso. Las dos cosas. Tanto castigo al efectivo como premios por la bancarización. Creo que la medida que en su momento había tomado Lavagna de devolución de impuestos por uso de tarjetas de crédito y por tarjetas de débito, había sido muy saludable. Que generó muchísima formalización, por lo menos de los sectores medios, con alto poder adquisitivo. Ahora que existen las billeteras virtuales, hay que potenciar esa herramienta. Hay muchas actividades que siguen evadiendo, y ese tipo de formalización es formidable para gravar a sectores económicos que tienen alta capacidad contributiva.

Perfil

Mariano Kestelboim es Licenciado en Economía (UBA) y realizó estudios de maestría en Historia Económica de las Políticas Económicas (UBA).

Fue Director Ejecutivo y Economista Jefe de la Fundación Pro Tejer (2004-2013) y Economista Jefe de la CGERA y la AOT (2013-2015).

Fue Representante Permanente de la República Argentina para el Mercosur y ALADI (2020).

Columnista del diario BAE Negocios, del suplemento económico Cash del diario Página/12 y del portal La Política On Line.