Más diálogo y voluntad para avanzar en las reformas estructurales, la palabra de los gobernadores dialoguistas en IDEA

La gobernabilidad es uno de los factores esenciales para la dinámica de un gobierno nacional que nació en minoría en ambas cámaras legislativas. Gran parte de esa gobernabilidad ha sido aportada desde el inicio de la gestión Milei por gobernadores que han sido soporte para diferentes proyectos como la Ley Bases o la defensa de los vetos presidenciales.

En ese lote de mandatarios provinciales se inscriben Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los tres mantienen alianzas electorales vigentes con el gobierno nacional rumbo a las elecciones legislativas y dijeron presente en el 61º Coloquio de IDEA y trazaron el norte de esa gobernabilidad de cara a la segunda parte del mandato de Javier Milei.

Los mandatarios provinciales marcaron una tónica en común: la necesidad de no retroceder en materia fiscal y en el sostenimiento del equilibrio fiscal que ha alcanzado la nación, y la senda a la baja de la inflación. Los gobernadores resaltaron además la intención de colaborar con el gobierno nacional rumbo a las reformas estructurales: fiscal, laboral y previsional.

Cornejo señaló la necesidad de revisar la estructura tributaria y la relación de ese esquema con las provincias. «La Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo, ni la inversión, ni las exportaciones. No premia la reinversión, que otros países si premian», afirmó el gobernador de Mendoza. «Si queremos crecer necesitamos urgente una reforma tributaria. Es fácil decirlo pero no tan sencillo hacerlo, porque para hacer una reforma tributaria hay que trabajar sobre el gasto», agregó.

Hace años que hablo de reforma fiscal, laboral y previsional. Es la primera vez que soy optimista en relación a la posibilidad de avanzar en esas reformas que ya han sido aceptadas por gran parte de la población argentina. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

«Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo que existe. Pero no es el único. También existen otros impuestos igualmente distorsivos que deben ser revisados, como por ejemplo el impuesto al cheque» señaló Cornejo. «También es necesario revisar el esquema de coparticipación federal. Hay algunas provincias que no tienen incentivo alguno a promover la inversión privada porque reciben todos los recursos por coparticipación. Hay nueve provincias que tenemos la necesidad de tener impuestos provinciales», reclamó en referencia a sus pares de otras provincias.

El gobernador de Chaco recogió el guante y asumió la necesidad de revertir ese esquema de reparto. «Estamos señalados como una de las provincias más pobres del país, y tenemos una hoja de ruta que busca dejar de serlo. En ese camino comenzamos gradualmente a bajar Ingresos Brutos, de 3,9% al 3,2% este año, y del 3,2% al 2,9 el año próximo», señaló Zdero.

Frigerio en tanto, coincidió en la necesidad de avanzar en las reformas pendientes. «Hay un cambio de paradigma que todos debemos celebrar. Es la primera vez en la historia que frente a una crisis el gobierno nacional en vez de subir impuestos los empieza a bajar. Tenemos una severa crisis de competitividad, y los impuestos son gran parte de la ecuación», afirmó y agregó: «Si a partir del año que viene trabajamos junto al gobierno nacional en un nuevo pacto federal, será posible avanzar en ese sentido.

Voluntad de avanzar en las reformas. La expresión de los gobernadores dialoguistas en IDEA.

En relación a las reformas que el ministro de economía Luis Caputo anunció ante el auditorio de IDEA en el día de ayer, los mandatarios provinciales fueron elocuentes al expresar su apoyo al rumbo, aunque reclamaron mayor apertura al diálogo de parte de la gestión Milei.

«Viene una etapa que tiene que ser de mucho diálogo y consenso para que todo el país encuentre la contención en medio del crecimiento. Hacen falta normas de rango constitucional que le garanticen al que viene a invertir que las reglas de juego no cambiaran por 30 años», manifestó Zdero.

Frigerio fue un poco más allá y se mostró optimista respecto al ambiente político propicio para las reformas. «Venimos acompañando al gobierno nacional desde el primer día. Hace años que hablo de reforma fiscal, laboral y previsional. Es la primera vez que soy optimista en relación a la posibilidad de avanzar en esas reformas que ya han sido aceptadas por gran parte de la población argentina, y explican gran parte del triunfo de Milei» afirmó el gobernador de Entre Ríos.

Cornejo por su parte, valoró la voluntad política que los gobernadores ya vienen ofreciendo en la primera mitad del mandato de Javier Milei. «Acá estamos sentados los que incluso tenemos una alianza electoral con el gobierno. Pero con nosotros solos no alcanza. Las bases de lo que hay que hacer están plasmadas en el Pacto de Mayo y en la Ley Bases», afirmó el mandatario de Mendoza. «Ese es el norte que hay que perseguir, con esos consensos y apoyos políticos», agregó.

El mendocino además hizo una referencia colateral al momento crítico que atraviesa la economía en medio de la compulsa electoral. «La Argentina y la economía, necesitan que el gobierno tenga un espaldarazo en las urnas. Y hay al menos otros 15 gobernadores dispuestos a colaborar para avanzar en las reformas si el gobierno hace algunos cambios para ampliar su apoyo», culminó Cornejo.