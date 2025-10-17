Eduardo D’alessio en IDEA: «En esta elección pesará más el anti kirchnerismo que el anti mileísmo»

Eduardo D’alessio es economista y un reconocido consultor de opinión, titular de D’alessio IROL con más de 40 años de trayectoria. Presente en el 61º Coloquio de IDEA, D’alessio dialogó mano a mano con RÍO NEGRO y brindó sus perspectivas de cara a la determinante elección del 26 de octubre.

PREGUNTA: ¿Cuál es el ambiente que se percibe en la opinión pública a una semana de las elecciones?

RESPUESTA: Bueno, esta última etapa ha sido un sube y baja, una montaña rusa de definiciones y contra definiciones. No tenemos la menor idea cuál va a ser el impacto del cambio de boleta en la Provincia de Buenos Aires. Si la gente va a reconocer en la lista violeta los nuevos candidatos o va a generar una gran confusión. En una provincia que ya venía muy complicada para el gobierno de acuerdo a los resultados que hubo en el mes de septiembre, y que resulta casi definitoria para el cómputo nacional. Así que estamos frente a un panorama sumamente incierto. El resultado va a depender mucho de cuánto consigue convencer el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires de que Santilli es un buen reemplazo del anterior candidato y representante de Milei, y de qué manera inciden los gobernadores, que van a jugar inéditamente con una fuerza propia cuyos resultados realmente desconocemos.

P: ¿Qué cambió de aquel Milei fuerte que tenía esa potencia en el discurso contra la casta, la dolarización, y la libertad, a este que hoy parece necesitar aire político?

R: Siempre la gestión desgasta. Lo que pasa es que el desgaste esta vez ha sido tal vez un poco más profundo, o tal vez más abrupto. En el mes de diciembre nosotros mismos sacamos una encuesta que decía “el final de año soñado del oficialismo”, porque estaba todo para arriba. El verano lo pasó mal y el mes de mayo fue catastrófico. Desde el discurso en la OEA hasta acá apareció la criptomoneda, aparecieron varios problemas que no han sido resueltos de la manera más política posible.

P: Estos episodios como la criptomoneda, los audios de Spagnuolo, o el caso Espert ¿golpean en el núcleo duro de los votantes de Milei?

R: No, no, el núcleo duro es anti kirchnerista, pase lo que pase es anti kirchnerista.

P: ¿Esos son los votantes de Milei o son los votantes que el PRO le prestó a Milei?

R: Son los votantes de Milei. Los que el PRO le prestó a Milei no fueron a votar en septiembre, y ahora están asustando probablemente. Pero es probable que haya mejor nivel de concurrencia en estas elecciones. Creo que de eso dependen los resultados.

Los argentinos no nos definimos entre “comunistas y nazis”, sino como “anti comunistas y anti nazis”. Lo único que hay genuino es el peronismo, porque el resto se define como antiperonista.

P: ¿Puede haber un voto castigo en octubre?

R: Los votos de medio término son muy proclives al voto castigo. Creo que va a haber un voto muy polarizado, como estamos acostumbrados argentinos. Los argentinos no nos definimos entre “comunistas y nazis”, sino como “anti comunistas y anti nazis”. Lo único que hay genuino es el peronismo, porque el resto se define como antiperonista. En esta elección creo que el anti kirchnerismo puede pesar más que el anti mileísmo.

P: El secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo el swap de monedas es a cambio de posiciones geopolíticas, como quitar la base espacial de China en Neuquén o establecer bases militares en el Sur ¿Le conviene a la Argentina resignar la relación estratégica con China?

R: Trump es un gran negociador. Siempre apuesta al máximo para sacar la mínima. No sabemos exactamente qué es lo que tiene en mente. Inició hablando de aranceles del 200% y terminaron siendo del 25%. Probablemente él esté hablando en este caso de una mayor participación de las empresas de Estados Unidos en la obra pública, más que de la geopolítica.

P: ¿Qué tanto pesa el bolsillo en esta elección?

R: La economía siempre pesa. Yo creo que está un poco exagerado el factor. Para la clase baja ha aumentado mucho la AUH en términos reales por ejemplo. La clase alta no tiene problemas. Y la clase media es la que siempre quiere enriquecerse y tiene miedo de empobrecerse. Y esa es la que está más complicada.

P: Entre los tres motores históricos del votante, que son la corrupción, la inseguridad y la economía ¿cuál de los tres pesa más esta vez?

R: La economía. Después viene la inseguridad. La corrupción se ha verificado históricamente que sirve mucho para argumentación de campaña, pero no para la toma de decisiones del votante.