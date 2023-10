Massa habló tras la corrida: «Voy a meter en cana a los que especulan, aunque me cueste la elección»

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló en medio de la fuerte corrida cambiaria que llevó al dólar blue por arriba de los $1000. El funcionario señaló a los «especuladores » y advirtió que pedirá la cárcel para quienes atentan “contra el ahorro de la gente”.

“Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección«, afirmó en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Las declaraciones de Massa se dan luego de que este martes la cotización informal arranque en los $1.000 y llegara al récord nominal histórico de los $1.050.

“Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje. La vez pasada se me escapó un jefe a Uruguay, pero que vaya en cana porque alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente con arbitrajes que generan ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, precisó Massa.

“Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas. Es tiempo de poner límite a los irresponsables. Y con el poder del Estado hay que poner límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio de la gente”, insistió el candidato presidencial ante ejecutivos de comercio.

“Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que despues no empecemos con que ‘se ataca al mercado o a las libertades’. Hasta que no los vea presos, no paro”, dijo Massa.

Alerta dólar blue: la cotización libre se disparó $80 en un día y superó los 1.000 pesos

El ingreso a la recta final de cara a las elecciones presidenciales alteró fuertemente los mercados cambiarios.

Como respuesta a esa corrida cambiaria, el Gobierno decidió lanzar un nuevo dólar con tipo de cambio preferencial para pymes, autos, minería y pesca. La intención es, por un lado, engrosar las reservas del Banco Central y su poder de fuego en el mercado bursátil, para mantener a raya del dólar MEP, y por el otro lado incrementar las liquidaciones de dólar «contado con liqui» para atenuar la tendencia alcista en su cotización.

Asimismo, se decidió encarecer y unificar el dólar tarjeta, el dólar turista y el dólar solidario, mediante la aplicación de un recargo del 25% en concepto de percepción del impuesto a bienes personales. Lo que se busca es achicar la brecha con las cotizaciones paralelas.

En la apertura de este martes y pese a las medidas implementadas por el Gobierno, la cotización libre de la divisa estadounidense saltó $80 y se vendió a $1.010 sobre el cierre de la jornada en la City porteña. En el interior del país llegó a comercializarse en $1.100.

En lo que va del mes de octubre, el dólar blue ya acumula una suba de $210. Por su parte, la brecha cambiaria alcanza el 193%, un nivel alarmante que incrementa las expectativas y las presiones devaluatorias e inflacionarias.