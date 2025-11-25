Mercados argentinos con acciones mixtas y un riesgo país que vuelve a subir tras el fin de semana largo

Luego de un fin de semana largo que obligó el cierre de bancos durante el viernes 20 y el lunes 24, los mercados argentinos abrieron y las cifras sorprendieron. Según el relevamiento de la primera parte del día, las acciones mostraron variaciones mixtas y un riesgo país que volvió a subir.

Los movimientos del mercado este martes 25 de noviembre

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un leve 0,2%, en los 2.770.000 puntos.

En tanto los títulos públicos Bonares y Globales funcionaron con precios mixtos, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan aumentó cuatro unidades para la Argentina y se ubicó en los 638 puntos básicos.

Por su parte los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran números dispares y destacaron las bajas de IRSA en -2,9% y por Globant con un -1,9%.

Con información de Infobae