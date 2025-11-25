Mercados argentinos con acciones mixtas y un riesgo país que vuelve a subir tras el fin de semana largo
El mercado bursátil retomó este martes su actividad tras el receso del fin de semana largo, que desaceleró la operatoria en pleno cierre de mes.
Luego de un fin de semana largo que obligó el cierre de bancos durante el viernes 20 y el lunes 24, los mercados argentinos abrieron y las cifras sorprendieron. Según el relevamiento de la primera parte del día, las acciones mostraron variaciones mixtas y un riesgo país que volvió a subir.
Los movimientos del mercado este martes 25 de noviembre
Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un leve 0,2%, en los 2.770.000 puntos.
En tanto los títulos públicos Bonares y Globales funcionaron con precios mixtos, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan aumentó cuatro unidades para la Argentina y se ubicó en los 638 puntos básicos.
Por su parte los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran números dispares y destacaron las bajas de IRSA en -2,9% y por Globant con un -1,9%.
