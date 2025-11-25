Dólar hoy, martes 25 de noviembre 2025: precios y análisis financiero actualizado

Dólar hoy: a cuánto cotiza la divisa este martes 25 de noviembre 2025. Consultá la pizarra completa con los valores de venta del dólar blue y el oficial para cuidar tu bolsillo. Además, los datos claves del MEP y CCL para operar en bolsa y cómo impacta la brecha cambiaria en tus decisiones financieras de la jornada.

El dólar oficial abre este martes 25 de noviembre 2025 en:

$1.450 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.425 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia en:

$1.460 para la venta.

Dólares financieros.

Dólares financieros: cómo abre el mercado hoy, martes 25 de noviembre 2025. La atención de la City se centra en el arranque del dólar MEP y el CCL. Conocé las claves para operar en bolsa esta mañana, los valores de referencia tras el último cierre y qué se espera de la brecha cambiaria en el inicio de la rueda.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 25 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 25 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1380 1440 Banco BBVA 1400 1450 Banco Supervielle 1411 1451 Banco Ciudad de Bs As 1385 1445 Banco Patagonia 1400 1450 Banco Hipotecario 1400 1440 Banco Santander 1400 1450 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1395 1455 Banco Piano 1395 1465 Banco BPN 1390 1460

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 25 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 25 de noviembre 2025:

$1.390 para la compra .

. $1.460 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 25 de noviembre 2025

Martes 25 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Los dólares financieros operan este martes 25 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.452,61

Dólar CCL:

Apertura: $1.490,18

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 25 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.885 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: