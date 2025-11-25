Video: Javier Milei encabezó la entrega de sables a las Fuerzas Armadas durante una ceremonia de ascenso este martes

El presidente Javier Milei encabezó este martes una ceremonia de entrega de despachos y sables a generales, almirantes y brigadieres ascendidos de las Fuerzas Armadas. En el acto estuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Alberto Presti.

Javier Milei entregó 30 sables

La actividad se hizo en el Salón Blanco de Casa Rosada junto a Luis Petri, el ministro que asumirá el 10 de diciembre como diputado de La Libertad Avanza. En el inicio se realizó una bendición.

El mandatario hizo entrega de 30 sables que se repartieron entre las tres fuerzas a los efectivos promovidos al rango inmediato superior, aprobados por el Senado de la Nación, señaló Infobae. la actividad comenzó a las 11. No hubo oradores.

Subió la confianza en el Gobierno de Javier Milei

La confianza en el Gobierno de Javier Milei trepó 17,5% en noviembre tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, de acuerdo a la medición realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en noviembre de 2025 un valor de 2,47 puntos, lo que representa un aumento del 17,5% frente a octubre, cuando había subido un 8,1%. Ambos resultados compensan las caídas de agosto y septiembre, situando al indicador en su nivel más alto desde febrero de este año, cuando alcanzó los 2,56 puntos.

Con Infobae y Noticias Argentinas