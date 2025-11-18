Billeteras virtuales y plazos fijos tras la baja de tasas: el ranking actualizado de cuáles ofrecen mejores rendimientos

Los bancos ajustaron sus tasas nominales a la baja para los depósitos a plazos fijos y las billeteras virtuales empezaron a ocupar el centro de la atención financiera. Los ahorristas ahora se debaten sobre el sitio donde depositar sus ahorros en pesos, por ello acá te contamos cómo quedó el ranking de los mejores rendimientos.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Según los datos revelados y compartidos en el sitio Trascendo, la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI, se enlistaron de la siguiente manera:

Carrefour Banco: 40% Banco Bica: 35% Naranja X (2): 34% Ualá: 32% Taca Taca: 30,48% Cocos Pay: 30,30% Fiwind: 29% Brubank (3): 28% Banco Supervielle: 27,38% Personal Pay: 27,01%

Sorpresivamente Mercado Pago, Prex y Lemon Cash que figuran entre las más usadas se ubican fuera del top 10 por poseer tasas por debajo del 30%.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking se posicionó de la siguiente manera: