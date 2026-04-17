Mercados internacionales: el FMI apunta a que la Argentina vuelva al crédito externo

El FMI y Gobierno negocian el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda.

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzaron en un acuerdo técnico que habilitaría un desembolso de US$1.000 millones, mientras el organismo insistió en que la Argentina debe recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene una estrategia enfocada en el mercado de capitales local y menor dependencia externa.

Según publicó Infobae, el entendimiento incluye una hoja de ruta para refinanciar vencimientos en dólares mediante emisión de deuda, venta de activos y financiamiento externo. El organismo destacó que el esquema debería derivar en “un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”.

El FMI presiona por deuda externa mientras el Gobierno prioriza el mercado local

El staff del FMI valoró la estrategia oficial, que contempla colocaciones como Bonar 2027 y Bonar 2028, junto con acuerdos con organismos internacionales para mejorar el perfil de vencimientos y asegurar divisas en el corto plazo.

Caputo reafirmó su postura de reducir la dependencia del financiamiento externo. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, afirmó.

El Ministro de Economía, Luis Caputo.

Analistas advirtieron diferencias entre el enfoque del Gobierno y las exigencias del FMI. El economista Lucio Garay Méndez señaló que el organismo prioriza la acumulación de reservas, mientras el Ejecutivo apuntó a desacelerar la inflación mediante el ancla cambiaria.

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Garay Méndez explicó que una política cambiaria más flexible podría haber permitido mayor compra de divisas y sostuvo que el actual esquema obliga a reforzar negociaciones externas para evitar presión sobre el Banco Central.

En tanto el economista Fausto Spotorno indicó que el acceso a mercados internacionales podría reducir la incertidumbre cambiaria. Consideró que el aumento de vencimientos de deuda en 2026 refuerza la necesidad de financiamiento externo.

El proceso continuará con la evaluación del directorio del FMI y una reunión entre Caputo y Georgieva en Washington. El organismo deberá definir el desembolso mientras se mantienen las negociaciones sobre la estrategia financiera.