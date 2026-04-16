«No es nueva deuda»: Luis Caputo explicó de qué se trata el financiamiento por US$ 2.000 millones del Banco Mundial

En el marco de su gira por Washington, Estados Unidos, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, brindó detalles sobre el reciente acuerdo alcanzado con el Banco Mundial por 2.000 millones de dólares. Tras participar de una disertación organizada por el Atlantic Council, el funcionario precisó cómo es la transacción de cara a los fuertes compromisos financieros que el país debe afrontar en el corto plazo.

En contacto con Infobae, el titular del Palacio de Hacienda fue categórico al definir la operatoria: “Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital”.

Caputo explicó que el equipo económico viene trabajando en la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas que resulten más accesibles que las que ofrece actualmente el mercado abierto. «¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», argumentó el ministro.

La ingeniería para ágar los vencimientos de deuda

Respecto a las condiciones del crédito, el funcionario estimó que, si bien las negociaciones continúan abiertas, la tasa de interés anual se ubicará entre un 5,5% y un 6,5%, con un plazo de devolución de seis años.

“Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, señaló Caputo.

El foco principal de esta inyección está puesto en el exigente calendario de julio. Caputo desglosó los números y precisó que, de los US$ 4.300 millones que vencen semestralmente, alrededor de US$ 3.000 millones corresponden a capital (que es lo que se busca refinanciar), mientras que los restantes US$ 1.300 millones en concepto de intereses serán abonados íntegramente con el superávit primario logrado por el Gobierno.

El esquema trazado por Economía es aún más amplio: “Tenemos un programa de licitaciones locales de un total de USD 4.000 millones (bonos 2027 y 2028). Este programa nuevo aportará US$3000 o 4.000 millones más. Un total de US$ 8.000 millones para pagar los U$S 3.000 millones de julio, otros U$S 3.000 millones de enero y sobran U$S 2.000 millones para otros pagos eventuales”.

Los próximos pasos con el BID y la CAF

Lejos de percibir un clima hostil, Caputo aseguró que en el plano internacional «todo el mundo valora el esfuerzo que está haciendo Argentina». El ministro subrayó que, en medio de la actual crisis global que empuja a muchos países a incurrir en un mayor déficit fiscal, en las recientes reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G20 la administración de Javier Milei «pasó a ser el ejemplo».

La gira oficial de Caputo por la capital estadounidense concluirá este viernes con una agenda cargada de reuniones clave.

El titular de Economía mantendrá un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y una cumbre con Illan Goldfajn, presidente del BID. El objetivo de esta última reunión será replicar el modelo del Banco Mundial y solicitar una garantía adicional de 500 millones de dólares para robustecer aún más el pago de la deuda privada del mes de julio, estrategia que también planean extender a las negociaciones con la CAF.