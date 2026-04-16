El BCRA volvió a flexibilizar los encajes bancarios con el fin de permitir una baja de tasas y reactivar el crédito

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una nueva adecuación en las normativas que regulan el sistema financiero nacional. Con el objetivo central de otorgarle a los bancos una mayor flexibilidad en la administración de su liquidez de corto plazo, la autoridad monetaria flexibilizó las exigencias sobre los encajes bancarios, una jugada que busca reducir la volatilidad, propiciar una baja en las tasas de interés y reactivar el crédito para los sectores productivos.

La medida fue oficializada a través de la Comunicación A 8423 y desde la entidad monetaria destacaron que esta nueva batería de medidas se encuentra estrictamente alineada con los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas.

Qué cambia en la integración diaria y los encajes

A partir del próximo 17 de abril de 2026, la integración mínima diaria en pesos que deben realizar los bancos no podrá ser inferior al 65%. Esta disposición profundiza el camino de flexibilización que el Central había iniciado en noviembre de 2025, momento en el que dicho límite ya se había reducido del 95% al 75%.

El esquema de encajes (o efectivo mínimo) funciona como un resguardo de seguridad: es el porcentaje de los depósitos que las entidades financieras están obligadas a mantener inmovilizados, ya sea en cuentas del propio Banco Central o en activos previamente autorizados.

Al bajar este piso diario de inmovilización al 65%, los bancos adquieren un mayor margen de maniobra para volcar sus excedentes al mercado o cubrir necesidades puntuales de fondos sin el riesgo de incumplir la estricta normativa de seguridad regulatoria.

De manera complementaria a la reducción del porcentaje diario, el directorio del BCRA resolvió modificar sustancialmente las condiciones de los activos que pueden ser utilizados para cumplir con estas reservas.

La norma establece la eliminación de los plazos mínimos y máximos para los títulos públicos nacionales que sean admisibles para la integración de encajes, siempre y cuando estos instrumentos hayan sido adquiridos mediante suscripciones primarias. Al quitar estos topes temporales, se amplía drásticamente el universo de títulos elegibles, permitiendo a las instituciones bancarias transformar una variedad mucho más amplia de activos en liquidez regulatoria inmediata.

El BCRA anunció el fin del «shock preelectoral»

Desde la entidad que conduce Santiago Bausili explicaron que estas decisiones responden a la necesidad de desarmar los mecanismos defensivos adoptados entre julio y octubre de 2025, período en el que el sistema financiero debió implementar medidas excepcionales para absorber el «shock político previo a elecciones».

Con este nuevo marco regulatorio, el Banco Central confía en que la mayor disponibilidad de fondos se traduzca de forma directa en una reducción del costo del dinero, fomentando así la intermediación financiera y brindando el impulso necesario para la tan ansiada reactivación del crédito privado en el país.